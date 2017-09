Le Maire de Lod attaqué par des Arabes apres avoir demandé de baisser le son des haut-parleurs de la Mosquée

Le Maire de Lod, Yair Rebibo est venu ce matin à la mosquée de la ville afin de demander de baisser le son des haut-parleurs apres que la communauté musulmane de cette mosquée a violé un accord avec la police et la municipalité concernant la sonorité des muezzins de la mosquée Aïd al-Adha qui provoque du bruit dans toute la ville.

Yair Revivo qui est lui-même venu à la mosquée a demandé à la police de se joindre à lui pour déconnecter les haut-parleurs comme convenu à l’avance.

« Hier soir, l’imam de la mosquée avait été mis en garde.Je suis venu à la mosquée et j’ai été surpris que la police ne soit pas là »

« J’ai dit à la police d’arriver et rien. Il y avait une querelle au cours de laquelle je fus assailli par des fidèles et j’ai été blessé à la main. Mon ordinateur portable a également enlevé. Tout cela devant des policiers qui surveillaient et n’ont rien fait. Quelle honte », décrit le maire.