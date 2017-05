Le maire de Jérusalem, Nir Barkat fait une surprise au rav Adin Steinsaltz très affaibli et lui remet chez lui le Prix Yakir

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a surpris le rabbin Adin Steinsaltz lorsqu’il est venu directement chez lui pour lui donner personnellement le Prix Yakir de Yerushalayim décerné lors d’une cérémonie hier soir, à la Tour de David. Le Rav connu pour avoir traduit le Talmud n’est pas venu en raison de sa faiblesse et n’a pas assisté à la remise des Prix.

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a tenu à l’honorer et lui a fait cette surprise.

Le maire Nir Barkat a déclaré au Rabbi Steinsaltz : « Pour moi c’est un grand honneur de remettre à ce chef spirituel le Prix Yakir de Yerushalayim dont les écrits sont venus de Jérusalem au monde et à des millions de Juifs qui ont pu étudier les livres et la lecture du Talmud ».

Barkat a ajouté : « Vous exprimez par votre personnalité et vos activités, le verset que de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu à Jérusalem ».

Le fils du Rav Steinsalz présent a déclaré : « Ce prix pour mon père symbolise plus que tout son lien profond avec la ville qu’il aime le plus, et montre le respect et la reconnaissance pour son travail pour le pays et pour Jérusalem ».

« Je suis reconnaissant pour ce respect donné à mon père par le maire Nir Barkat et le don de cette extraordinaire médaille. Il ne fait aucun doute que ce geste a touché mon père et a rempli son cœur de joie plus que toute autre chose ».