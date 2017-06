Le maire de Jérusalem marque le feu au canon pour la fin du 16ème jour du Ramadan

Dimanche soir, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a déclenché l’ancien canon du Ramadan de la ville, mettant fin au 16e jour de jeûne des Arabes de Jérusalem. L’événement a eu lieu avec la famille de Haj Yahya Sandoka, qui est responsable du canon pendant le Ramadan et les fêtes d’Eid al-Fitr marquant la fin du mois (dimanche 25 juin). La famille a été chargée de tirer le canon depuis la période ottomane, il y a environ 200 ans.

Le maire Barkat a déclaré dans un communiqué: «Cette année, nous avons fait des efforts sans précédent pour assurer des fêtes festives à l’occasion du Ramadan pour tous les habitants et visiteurs de la ville.

Tant dans l’amélioration de l’infrastructure que les événements culturels, la ville de Jérusalem a manifesté son engagement envers le bien-être de tous les musulmans de la ville. Jérusalem est fière comme cette année et chaque année de respecter la liberté de religion et liberté d’expression pour toutes les religions. Je suis heureux de participer aux événements du mois de Ramadan et je souhaite aux habitants musulmans de l’est de Jérusalem un bon Ramadan « .

En préparation du Ramadan, la municipalité de Jérusalem a procédé à une opération de nettoyage dans tous les quartiers et a retiré les grandes décharges, y compris la saleté et les déchets de construction. De plus, l’éclairage a été changé dans les rues de Jérusalem-Est, 40 drapeaux de fête ont été exposés en trois langues dans toute la ville, et des investissements importants ont été réalisés dans les infrastructures routières et dans les rues principales. Les «coins décoratifs» ont été installés à l’entrée des quartiers célèbres, y compris les panneaux de salutation, l’aménagement paysager et les décorations. De nouveaux bancs ont également été mis en place autour de la vieille ville.

La municipalité élimine les ordures des routes principales et veille à ce que les parcs et les jardins publics soient nettoyés pendant le Ramadan, afin de donner une atmosphère digne du Ramadan.

Pour tenir compte de l’afflux de visiteurs dans la ville, des parkings ont été préparés pour les visiteurs et les fidèles, et les lignes du Tramway augmenteront leur service afin de faciliter la visite de ceux qui cherchent à visiter le Mont du Temple et la Vieille Ville.

Des événements culturels et sociaux se déroulent en collaboration avec des administrations communautaires dans 12 quartiers de la municipalité. Les installations de loisirs dans les écoles de ces quartiers ont été ouvertes avec un éclairage nocturne pour les résidents et les communautés. En outre, le service de protection sociale municipale a distribué des coupons alimentaires aux nécessiteux aux bureaux d’aide sociale.

