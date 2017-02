Le maire de Eilat :  » Les habitants d’Eilat ont démontré une nouvelle fois leur courage »

Suite aux tirs de roquettes dans la ville balnéaire et touristique de Eilat, la routine ce matin est de retour, et il n y a pas d’instructions spéciales de la Défense Passive.

Eyal Zamir , commandant de la Defense Passive, a discuté avec le maire d’Eilat, Meir Yitzhak Halevi et l’a informé de l’évolution. A la fin d’une évaluation, l’armée israélienne a décidé que la batterie Dome de fer sera déployé à Eilat dans le cas où d’autres tirs de roquettes sont à prévoir.

Meir Yitzhak Halevy, le maire d’Eilat, a dit ce matin: «Les habitants d’Eilat ont démontré une nouvelle fois leur force et leur maturité et comment reprendre la vie rapidement . Ceci est notre façon de combattre ceux qui cherchent à nous nuire et perturber notre routine. Tsahal et la police, et surtout les soldats de la batterie du Dôme de fer ont fait un travail opérationnel et remarquable ».

Hier soir, autour de 23h00, les sirènes ont été entendues dans la ville d’Eilat et le Conseil régional Eilot, et les résidents ont signalé des explosions. Plus tard, il a été signalé que le Dôme de fer a intercepté trois roquettes tirées sur Eilat et une autre a explosé en plein air: les lancements sont venus de la péninsule du Sinaï (pas de Gaza).

Aucun dommage et aucune blessé n’a été signalé à la suite des tirs, mais cinq personnes ont été traitées pour choc. Des renforts de police ont effectué des visites de la ville et la police a demandé aux résidents d’augmenter la vigilance et signaler tout incident inhabituel ou objet suspect.