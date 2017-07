Le maire adjoint d’Hebron, Yousef al Jabari : « Nous ferons tout pour que ce lieu (Caveau des Patriarches) reste une mosquée pour les fidèles musulmans’

La communauté d’Hebron répond suite à la décision de l’UNESCO :

Aujourd’hui, lors d’un rassemblement à Cracovie, en Pologne, l’UNESCO, l’agence des Nations Unies a décidé de désigné laa Tombe des Patriarches à Hébron, un site du patrimoine mondial en péril situé dans l’État de Palestine. De toute évidence, il s’agissait d’une autre manœuvre politisée et anti-israélienne fabriquée par l’Autorité palestinienne et son but est clair: délimiter en particulier l’ancienne présence juive à Hébron et, par conséquent, saper les liens historiques du peuple juif avec la terre d’Israël.

La Grotte des Patriarches est un pilier fondamental de l’histoire juive. Les fondateurs des croyances abrahamiques y sont enterrés, y compris «Jacob», qui fut le premier «Israël». La structure monumentale qui a été construite au sommet de la grotte et qui demeure aujourd’hui, a été construite par des juifs il y a 2 000 ans. La communauté juive existait il y a quinze cents ans avant l’avènement de l’islam. Par opposition à la période de la conquête islamique, lorsque les Juifs et les non-musulmans ont été exclus de la tombe des Patriarches, aujourd’hui, sous la souveraineté israélienne, il existe une liberté de culte, une liberté d’accès et une sécurité pour toutes les religions à la tombe des patriarches.

En effet, aujourd’hui, le maire adjoint d’Hebron, Yousef al Jabari, a déclaré: ‘Nous ferons tout pour que ce lieu reste une mosquée pure et une mosquée pour les fidèles musulmans’ [Jerusalem Post, 7 juillet 2017]

Nous demandons au gouvernement d’Israël d’apporter une réponse appropriée à cette décision répréhensible: suspendre immédiatement tous les paiements à l’UNESCO et transférer ces mêmes fonds pour des projets qui renforceront l’hébreu juif. Il s’agit notamment de la reprise des déplacements du ministère israélien de l’Éducation pour les étudiants à la tombe des patriarches et du renforcement de l’infrastructure touristique sur le site. Plus important encore, rien ne dit qu’Hébron est plus juif que les juifs vivant à Hébron. Par conséquent, nous appelons les bureaucrates israéliens compétents à dégeler les bâtiments juifs à Hébron et à renforcer la présence israélienne là-bas.

Nous appelons également la communauté internationale à reconnaître la manipulation à laquelle des organismes comme l’UNESCO sont soumis. Nous demandons instamment demander aux pays de suivre les traces des États-Unis et de couper le financement à l’agence préjudiciable et discréditée. L’ambassadeur Haley a énormément insisté sur le fait que les États-Unis sont déterminés à résister aux préjugés anti-israéliens de l’ONU et, par conséquent, nous suggérons également aux États-Unis de quitter complètement l’UNESCO et envoient ainsi à l’ONU un message clair.

