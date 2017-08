Le maire adjoint de Netanya est arrêté pour soupçon de corruption

Le maire adjoint de Netanya, le rabbin Shimon Sher, a été arrêté mardi matin sous le soupçon de corruption, de fraude et de manquement à la confiance dans l’exercice de ses fonctions, ont rapporté les médias israéliens.

La Cour des magistrats de Rishon Lezion a ordonné de prolonger la détention provisoire de Rabbi Sher de trois jours.

Mardi matin, des détectives de police ont fait des recherches dans la maison de Rabbi Sher et ont trouvé des documents qui pourraient le relier aux infractions qui lui ont été attribuées. Son arrestation a eu lieu environ six mois après que la police ait recommandé que la maire de Netanya, Miriam Feirberg, soit inculpée pour corruption, fraude et manquement à la confiance.

La police a également accumulé des preuves d’une tentative de corruption par l’ex-mari du maire, Eliyahu Feirberg, ainsi que de corruption subie par son fils, Tsafrir Feirberg.

L’affaire concerne d’autres suspects, y compris les entrepreneurs et les courtiers immobiliers contre lesquels la police a déclaré avoir établi une base sur les accusations de corruption, ainsi que de malversations contre l’ancien ingénieur de la ville de Netanya, Paul Vital.