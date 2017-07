Mahmoud Abbas et le Roi de Jordanie demandent la réouverture du Mont du temple

Une conversation téléphonique a eu lieu ce matin entre le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyou qui a confirmé son rejet de toute violence de tous les parties, en particulier dans les lieux de culte.

Il a également demandé d’annuler la fermeture d’Al-Aqsa et a mis en garde le ministre israélien des conséquences d’une telle décision ou l’utilisation de toute partie pour changer la situation religieuse et historique des lieux saints.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Le Premier ministre israélien Netanyahu, lui a assuré qu’ il ne changera pas le statu quo des lieux saints, et lui a demandé de calmer la situation au lieu du contraire, l’informant que deux policiers ont été tués sur ce même endroit et que la fermeture était pour des objectifs sécuritaires.

D’autre part, le président palestinien a fait appel au Royaume hachémite et le roi de Jordanie afin d’intervenir pour annuler les mesures prises par Israël pour fermer la mosquée Al-Aqsa.

Des négociations sont en cours entre Israël et la Jordanie, qui ont une relation de paix froide mais qui pourrait changer rapidement suite à cet attentat sur le site le plus saint du peuple juif et le troisième lieu le plus saint du peuple musulman.

La réponse d’Israël à l’UNESCO : Netanyaou retire un million de dollars à l’ONU pour les reverser à la création du Patrimoine du peuple juif à Hébron

Les terroristes ont fait un selfie au Mont du Temple avant l’attentat planifié contre les policiers israéliens

Après l’attentat au Mont du Temple, le site devient une zone fermée !

Camille Snan et Eyal Stavi sont les deux policiers tués suite à l’attentat islamiste au Mont du Temple

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr