Mahmoud Abbas annonce que la fin de l’année 2017 marquera la fin de la « colonisation israélienne »…

Mahmoud Abbas semble en colère suite à la rencontre entre les deux dirigeants israélien et américain à la Maison Blanche. Il a tenu à menacer de la fin de la présence juive en Israël dès la fin de l’année 2017 :

« Nous avons suffisamment d’endurance et la fin de l’année 2017 marquera la fin de « l’occupation » [juive]. »

Le président Mahmoud Abbas a reçu, ce jeudi soir au siège présidentiel de Ramallah, l’ancien chef de la Knesset, Avraham Burg, qui est aussi l’ancien chef de l’Agence Juive.

Il aurait informé la délégation de « la situation difficile du peuple palestinien », soulignant que « 2017 serait l’année pour mettre fin à l’occupation » et que « l’Autorité palestinienne réalise beaucoup d’efforts afin d’atteindre ses exigences ».

Une propagande arabe peu crédible annonce pour sa part, de manière très contradictoire, que Burg aurait à son tour présenté la situation politique en Israël, en soulignant que « la majorité des Israéliens souhaiteraient également un arrêt de la colonisation et la fin de l’occupation », selon les médias arabes, comme en atteste le lien ci-avant. Il semble cependant bien évident que jamais Burg n’aurait prononcé de tels mots et on ne peut malheureusement que constater une fois de plus que de telles allégations de désinformation manifestes ne feront guère avancer les débats.

La réunion a été suivie par le Secrétaire général de la présidence, Tayeb Abdel Rahim, un membre du Comité exécutif de l’OLP, Ahmad Majdalani, et un responsable de la communication de la Commission avec la société israélienne, Muhammad al-Madani.