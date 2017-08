Pour Mahmoud Abbas les attaques à la voiture bélier sont un acte de « terrorisme » de partout ailleurs, sauf en Israel !

Selon le site arabe, Ma’an Arabic :



» Le président palestinien Mahmoud Abbas a exprimé ses condoléances au Premier ministre espagnol Mariano Rajoy pour les victimes de l’attentat terroriste de jeudi dans la ville de Barcelone, où plusieurs personnes ont été tuées et blessées.

Dans ses condoléances, il a exprimé sa condamnation de cet acte terroriste, soulignant son rejet de toutes les formes de terrorisme et la nécessité d’affronter toutes les organisations terroristes à travers le monde .

Il a déclaré la souveraineté de l’État de Palestine, la direction, le gouvernement et le peuple, aux côtés de ses amis en Espagne face à ces attentats terroristes. »

Combien d’hypocrisie pouvons-nous trouver dans cette petite phrase ?

1 – Abbas n’a pas condamné de telles attaques à la voiture bélier en Israël depuis près de dix ans. Il ne les considère pas comme une terreur.

2 – Il célèbre les meurtriers et paie des salaires aux famille à vie.

3 – Malgré son antipathie envers le Hamas, il ne l’a jamais appelé un groupe terroriste. Idem avec les autres groupes terroristes de Gaza. En fait, Abbas est le chef apparenté des Brigades des martyrs d’Al Aqsa, un groupe de terroristes désigné par les États-Unis.

C’est juste un début !.

4 – Cette déclaration n’est pas censée exprimer ses condoléances réelles. C’est une déclaration politique visant à renforcer le prestige d’Abbas et de son faux gouvernement.

5 – Il agit comme un chef de l’Etat. Le dernier paragraphe montre que l’attaque n’est qu’une excuse pour agir en tant que «président» et pour pousser la reconnaissance d’un «État de Palestine».

6 – Il prétend que « la Palestine » est contre le terrorisme, alors que l’ entité nomme les écoles et les routes du nom des terroristes

Abbas les honore en visitant les maisons de leurs familles, et il consacre énormément de temps à faire libérer les terroristes de leur prison.

Ce n’est qu’un communiqué de presse cynique pour effacer le soutien palestinien à la terreur. Ce n’est pas seulement un message de condoléances…