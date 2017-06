Mahmoud Abbas admet que Trump l’a réprimandé pour son incitation contre Israël

À la suite d’informations palestiniennes sur le président américain Donald Trump ayant réprimandé le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au sujet de l’incitation palestinienne à l’encontre d’Israël lors de leur réunion de la semaine dernière, Abbas a concédé – en arabe – que l’histoire était vraie, selon un rapport de l’histoire de Qatari à Londres et sur le site al-Araby al-Jadid.

Channel 2 News a rapporté plus tôt cette semaine que, lors de leurs entretiens à Bethlehem la semaine dernière, Trump a crié sur Abbas et l’a accusé d’avoir participé directement à l’incitation contre Israël.

« Vous m’avez trompé ! Vous avez parlé de votre engagement envers la paix, mais les Israéliens m’ont montré votre implication dans l’incitation « , a déclaré Trump, à Abbas choqué.

Le rapport télévisé a déclaré que cet échange tendu a été suivi de plusieurs minutes de silence, et que la réunion était très tendue avant que les deux parties ne se retrouvent sur la bonne voie.

Les sources palestiniennes ont refusé le rapport, disant que la réunion était calme et substantielle.

D’après les sources palestiniennes, Abbas a déclaré à une réunion du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine ces derniers jours, que sa rencontre avec Trump était « inconfortable ».

Abbas a confirmé que le leader américain avait exprimé sa colère contre lui, l’a accusé d’inciter contre Israël et lui a montré des vidéos, notamment une dans laquelle Abbas a déclaré en disant: «Nous incitons et les Israéliens incitent».

Abbas a dit avoir ensuite dit à Trump que les vidéos ne comportaient que des sélections qui avaient été éditées et extraites du contexte.

Il a dit qu’il avait déclaré au leader américain: « Vous avez la CIA, demandez-leur d’analyser les clips de film et vous découvrirez s’ils ont été retirés de leur contexte ou fabriqués dans le but d’inciter les Palestiniens ».

« La colère de Trump était le résultat de l’incitation du gouvernement israélien aux Palestiniens », a affirmé Abbas, selon les sources.

Le 3 mai à Washington, lors de la première rencontre entre les deux hommes, Trump a exhorté Abbas à arrêter l’incitation , à réprimer le terrorisme et à « résoudre » la politique de son gouvernement de payer des salaires aux terroristes et à leurs familles.

Abbas, pour sa part, a déclaré à Trump lors de la conférence de presse conjointe de la Maison Blanche : «nous élevons nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants sur une culture de la paix».

À la suite de cette affirmation, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mis en cause Abbas en disant que «malheureusement ce n’est pas vrai». Netanyahou a accusé les palestiniens de «nommer leurs écoles d’après les massacres d’Israéliens et de payer des terroristes».

Israël a accusé les Palestiniens, y compris le parti du Fatah d’Abbas, d’inciter la haine contre les médias sociaux et d’appeler à la violence contre les Israéliens.

Les fonctionnaires palestiniens ont généralement contesté la revendication, arguant que les mesures draconiennes israéliennes et les décennies d’occupation, et non pas l’incitation, inculquent la haine et inspirent le terrorisme.

Un rapport publié en avril dans le cadre du groupe «Surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l’éducation scolaire» (IMPACT-se) a révélé que les manuels scolaires de la première à la quatrième année étaient en train de diaboliser Israël et de glorifier le «martyre». Le document a cité une «détérioration alarmante» du contenu depuis l’étude précédente.

La question de l’incitation a pris une importance croissante, alors que les membres du Congrès des États-Unis ont menacé de diminuer l’aide des États-Unis aux Palestiniens si l’incitation parrainée par l’AP n’est pas freinée.

Mercredi, il a été signalé que le ministre danois des Affaires étrangères avait ordonné un examen des dons de son gouvernement aux organisations non gouvernementales de l’Autorité palestinienne, apparemment après une demande que Netanyahu lui avait faite lors d’une réunion à Jérusalem, le mois dernier, pour empêcher le financement du Danemark pour les ONG palestiniennes impliquées dans l’incitation anti-israélienne ou la promotion des boycotts de l’Etat juif.

Dimanche, l’Organisation des Nations Unies a annoncé qu’elle avait retiré son soutien à un centre pour femmes de l’Autorité palestinienne nommé selon une terroriste notoire, affirmant que le mouvement était «offensant» et glorifiait le terrorisme.

Le centre palestinien en Judée Samarie a été nommé d’après Dalal Mughrabi, qui a participé au massacre de la route côtière de 1978. Mughrabi et plusieurs autres terroristes du Fatah ont atterri sur une plage près de Tel Aviv, et ont détourné un autobus sur la route côtière israélienne où ils ont tué 38 civils, dont 13 enfants et blessés de plus de 70 ans.

« La glorification du terrorisme, ou des auteurs d’actes terroristes odieux, est inacceptable, en toute circonstance », a déclaré le communiqué de l’ONU. « L’ONU a appelé à plusieurs reprises à mettre fin à l’incitation à la violence et à la haine, car ils représentent l’un des obstacles à la paix ».

La réaction de l’ONU est venue quelques jours après que le ministre norvégien des Affaires étrangères ait condamné l’AP pour avoir nommé le centre d’après Mughrabi, demandant que le nom du pays soit retiré du bâtiment et que les fonds qui ont été donnés pour sa construction soient restitués.

Dans le rapport al-Jadeed al-Araby, et les sources citées par le document ont décrit la réunion du comité exécutif de l’OLP comme tendue et ont déclaré que Abbas a explosé avec colère en réponse aux questions de plusieurs membres.

Lors de la même réunion, Abbas aurait accusé ce qu’il appelait une «conspiration» de rivets politiques au sein de son parti du Fatah et d’autres organisations, pour exploiter la récente grève de la faim des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, afin de nuire à son autorité.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr