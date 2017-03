Le magnifique hôtel tournant de Dubaï a été conçu par des Israéliens

L’architecte israélien David Fisher a conçu l’hôtel Dynamic Tower à Dubaï de 80 étages qui devrait être terminé en 2020.

Les résidents de l’hôtel pourront faire pivoter leurs chambres de 360 ​​degrés pour suivre le soleil ou l’ombre ou changer la vue sans fin ou à la demande.

Le Dynamic Tower Hotel, qui est en construction depuis 2008, sera finalement terminé en 2020.

Le gratte-ciel sera capable de tourner à 360 degrés, de sorte que la vue va changer sans cesse pour les résidents à l’intérieur.

Les unités seront construites sur des étages séparés dans un immeuble de 1375 pieds de haut, de 80 étages, chacun tournant indépendamment autour du centre de la structure en béton commandé par la voix par des résidents.

Le bâtiment comprendra également des éoliennes situées horizontalement entre chaque étage et des panneaux solaires sur le toit, ce qui lui permettra d’être complètement auto-alimenté.

Il a été rapporté en 2013 que jusqu’à 79 éoliennes seront installés à chaque étage pour générer suffisamment d’énergie pour alimenter l’électricité du bâtiment.

Le Groupe Dynamique affirme que le point de repère offrira une «expérience de mieux-être» plutôt que simplement travailler en tant qu’hôtel.

«En effet, ce ne sera plus un« hôtel »mais un nouveau produit en ligne avec la vie d’aujourd’hui», affirme le site du groupe. – Combien d’étoiles? Cet hôtel sera au-delà des étoiles.

Le site ajoute: «Cette expérience dynamique offrira des services exclusifs, un hébergement luxueux et des installations pour le voyageur avec les technologies les plus avant-gardistes, que ce soit pour les affaires ou les loisirs.

Les clients du ‘Dynamic Hotel’ auront le choix entre des suites de luxe spacieuses ou des chambres de luxe superbement aménagées et bénéficiant d’un service exceptionnel offert par l’une des plus grandes sociétés hôtelières du monde.

Certaines des unités pourraient être transformées en appartements, ce qui coûterait 30million de $ chacun, selon Mashable .

La Tour Dynamique a été proposée il y a neuf ans par l’architecte israélo-italien, David Fisher.

Fisher a créé le concept avec l’idée que «l’état immobile des maisons d’aujourd’hui ne reflète pas la vie réelle des gens, où tout change constamment».

Il croit que les hôtels et les maisons devraient être capables de «se déplacer à la suite du soleil ou du vent, et s’adapter à la vie de leurs locataires et l’humeur».

Le bâtiment devrait être construit à partir d’unités préfabriquées qui seront ensuite fixées à la structure en béton.

Le projet de la tour tournante de Fisher est innovant tant dans le design que l’architecture, mais il reconnaît également les soins de l’environnement et les processus de production industrielle comme des points clés dans la ville du futur.

Les plans ont été publiés en 2008 et Fisher a prévu d’achever le premier bâtiment à Dubaï d’ici 2010.

Cependant, les retards dans l’autorisation de la planification ainsi que les modifications de la conception structurelle et les problèmes concernant la plomberie, par exemple, a fait repousser cette date.

Le Dr Fisher croit que chaque étage ne prendra que six jours pour se rassembler autour du noyau une fois l’autorisation accordée et les structures en béton en place.

Chacune des tours a été conçue avec des piscines, des jardins et même des ascenseurs pour les voitures, ce qui signifie que les gens peuvent stationner en dehors de leurs appartements.

La tour de Dubaï de 80 étages devrait coûter environ 355 million $

Fisher a proposé des bâtiments similaires à Moscou, Londres, Milan, Paris, Rome, New York et Miami.

Fisher a dit précédemment qu’il ne voulait pas dévoiler trop d’informations parce qu’il voulait garder la «surprise».