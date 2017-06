MADE IN ISRAËL | Après le Dome de fer contre les roquettes, voici le Dome de fer contre la désinformation

Nous vous présentons la nouvelle application israélienne destinée à ne plus entacher la réputation de l’Etat juif.

« Aujourd’hui, nous lançons le Dôme de fer de la vérité ! », a annoncé le ministre israélien des Affaires stratégique Gilad Erdan lors d’une manifestation pro-israélienne à New York le 11 juin.

Pour rappel, le Dome de fer est avant tout un systeme anti-roquettes dont le peuple israélien connait parfaitement car il fut très actif pour stopper les roquettes lors des guerres des pays arabes contre Israel comme le Hamas et le Hezbollah.

Une nouveau combat sera aussi sur l’Internet , suite à cette initiative israélo-américaine grâce à une application pour smartphone sur Apple Store ou Google play mais aussi un site internet.

« L’Etat d’Israël est constamment la cible d’attaques d’individus cherchant à diaboliser Israël sur internet et à affaiblir notre légitimité en tant qu’Etat du peuple juif . Pour cette raison, j’initie un effort international pour unir les soutiens d’Israël dans le monde et leur fournir une plateforme afin de renforcer leurs activités, des outils qui nous aideront tous pour combattre la haine, et des ressources pour diffuser la vérité » a expliqué Gilan Erdan.

L’utilisateur sera impliqué dans ce combat par différentes missions :

– Partager sur Facebook ou Twitter des articles favorables à Israël

– Signaler des vidéos YouTube ou de posts Facebook de désinformation contre Israel

– Participer aux pétitions pro-israéliennes

Et juste pour le kiff, gagnez des points et des badges si vous faites partis des meilleurs défenseurs d’Israël.

Le seul hic, le site n’est pas encore en langue francaise…patience 🙂

MÉTÉO ET PRÉVISIONS EN ISRAËL

LE CHANGE DU JOUR