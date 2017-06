Un machguia’h (surveillant d’une production casher) en Chine a été arrêté par la police

Suite à l’affaire de la Corée du Nord concernant un jeune étudiant juif emprisonné pour avoir volé une affiche dans un hôtel, qui est finalement mort suite à un empoisonnement, une autre affaire a eu lieu cette fois ci en Chine contre un juif responsable d’une production casher.

Les autorités chinoises ont arrêté ce machguia’h qui s’est rendu dans ce pays pour surveiller une production cachère. Selon les autorités, son apparence leur a fait penser qu’il s’agissait d’un extrémiste musulman.

L’homme travaillant pour la certification « SKS » (Shatz Kosher Services) de Brooklyn et a été arrêté par des policiers à Xinjiang.

Le chomer a fait tout son possible pour leur dire qu’il n’était pas musulman, de par son passeport pendant une arrestation de plusieurs heures :

« Pendant un moment, cet interrogatoire prolongé m’a fait penser que j’allais avoir besoin de demander de l’aide en dehors de la Chine, a raconté le machguia’h. Toutes les explications du chauffeur qui m’accompagnait et qui traduisait mes propos n’y faisaient rien. Ils étaient déterminés à me garder pour me questionner et s’assurer que je ne représentais pas un danger pour la sécurité locale » selon le Journal Actualités Juive.

Le Rav David Moskowitz, le responsable de SKS, a tenu à rassurer en disant que la Chine ne prend aucun risque et leurs mesures sont très strictes, ajoutant que « les Chinois respectent beaucoup le peuple juif. L’homme a été libéré.

