La lutte « soft » de la France contre l’antisémitisme ignore en plus l’antisémitisme musulman

« Les autorités françaises déclarent qu’elles luttent sans pitié contre l’antisémitisme, mais le seul antisémitisme dont ils semblent combattre ou dénoncer est celui qui émane de l’extrême droite » – selon le Pr Guy Millière, professeur à l’Université de Paris et auteur prolifique, ajoutant que toutes les attaques antisémites commises en France depuis plus de 20 ans ont été perpétrées par des musulmans et des islamistes.

« Les autorités françaises le savent », écrit Guy Millière pour l’Institut Gatestone, « mais ils choisissent de la cacher et regarder dans une autre direction.

Neuf Juifs ont été assassinés par des musulmans dans quatre attaques depuis 2006, et pourtant chaque fois « les antisémites et le caractère islamique des meurtres a été presque complètement effacé par les médias français », écrit Millière.

Plus précisément, aucune des organisations françaises qui visent à lutter contre l’antisémitisme parle de l’antisémitisme musulman et ne peut donc pas se battre. En fait, certaines de ces organisations rejoignent même le CCIF et le Collectif contre l’islamophobie en France en combattant ceux qui tentent d’identifier le problème de l’antisémitisme musulman.

Parler de l’antisémitisme musulman sur le territoire français peut conduire en affaire criminel, au tribunal, souligne Millière. À titre d’exemple, l’historien Georges Bensoussan a récemment été jugé pour dire que parmi « les familles arabes en France et tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire, l’antisémitisme est imprégné dans le lait maternel ».

