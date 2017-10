La lutte diplomatique a réussi: Une autre victoire pour Israël auprès des Nations Unies

Danny Danon: « Nous avons prouvé à nouveau qu’ Israël peut conduire à une action significative en tant que partenaire égal à l’Organisation des Nations Unies. Nous continuerons à lutter contre toute tentative de nuire à Israël à l’ONU et sur la scène internationale. »

Pour la première fois, Israël a été élue au Comité exécutif du Comité de l’espace civil des Nations Unies (COPUOS) en tant que représentant du WEOG, lors d’un vote tenu mardi au siège de l’ONU à New York.

Au cours des dernières semaines, le groupe des États arabes a travaillé pour contrecarrer l’élection d’Israël à l’organisation, même s’il a été élu en tant que représentant du WEOG. Les pays arabes ont tenté d’empêcher l’admission d’Israël au Comité exécutif. Outre Israël, la Pologne, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, le Brésil et le Mexique ont également été élus au comité exécutif . Keren Shachar, directeur du département de l’art au département juridique du ministère israélien des affaires étrangères, représentera Israël au sein du comité.

Le Comité des Nations Unies sur l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques favorise la coopération internationale en ce qui concerne l’espace et le développement de l’exploration spatiale. Le comité travaille à étendre l’utilisation de la technologie spatiale aux fins de la science et le développement économique et social et traite des aspects juridiques de l’activité des différents pays dans l’espace. Le comité est composé de 84 Etats membres .