L’UNRWA utilise la Guerre de Six jours comme moyen de faire des dons aux Palestiniens

La grande majorité des Palestiniens qui ont fui la Judée Samarie l’ont fait bien après la guerre et de façon volontaire.

L’UNRWA-USA, a publié un texte sur son site intitulé « Après les 50 ans d’occupation, il y a toujours des réfugiés ».

« Cette semaine marquera un anniversaire dévastateur pour les Palestiniens : 50 ans d’occupation de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza. En 1967, l’UNRWA avait déjà fourni des services aux réfugiés palestiniens déplacés par la Nakba pendant 17 ans.

La Nakba – la nouvelle vague de déplacement causée par la guerre de juin 1967 et l’occupation israélienne subséquente de la Cisjordanie et de Gaza – justifiait la création de 10 nouveaux camps de réfugiés et l’UNRWA étendait ses services aux Palestiniens nouvellement déplacés dans le besoin. Les réfugiés vivent encore aujourd’hui dans ces camps.

Continuez à vous lever avec les réfugiés de Palestine.

Pendant des décennies, des générations de Palestiniens – réfugiés et non-réfugiés – ont persévéré à mesure que leurs terres sont confisquées, que leurs familles se sont séparées et que leurs droits ont été violés à maintes reprises.

L’UNRWA continuera à faire face aux réfugiés de Palestine, quoi qu’il en soit, jusqu’à ce qu’ils reçoivent une solution juste et durable à leur situation critique. Aujourd’hui, et tous les jours, nous nous souvenons de ceux qui sont encore des réfugiés, qui vivent dans une profession qui s’accroche tous les jours. Nous les honorons car ils continuent d’espérer un avenir plus brillant. »

L’ UNRWA a omis de vous dire qu’en 1967, ces «réfugiés» se trouvaient dans des camps en Jordanie et à Gaza, sous contrôle étranger. Aujourd’hui, ils sont dans des camps en Judée Samarie et à Gaza sous le contrôle de leur propre peuple. Ils ne sont pas moins éloignés de la «profession» qu’ils n’étaient sous occupation jordanienne.

En fait , leur vie est nettement meilleure en Judée Samarie (et à Gaza, ce n’est pas le cas depuis que le Hamas est devenu le dirigeant de cette région, contrairement à Israël, qui a essayé de construire des maisons pour eux malgré une résolution de l’ ONU condamnant Israël pour cela.

Maintenant , ils ont des hôpitaux, des universités, des soins de santé bien améliorés et des emplois bien meilleurs pour la plupart par rapport à 1967. Pourtant, l’UNRWA veut faire semblant que c’est Israël qui rend ses vies misérables.

De manière flagrante, l’UNRWA contourne la question principale: Pourquoi sont-ils encore dans des camps de « réfugiés ». Car tout simplement l’UNRWA ne veux pas sortir de ce statut de « réfugiés ».

En outre, les Palestiniens vivant sous les auspices de l’UNRWA au Liban et en Syrie sont d’accord pour échanger les lieux avec les Palestiniens qui vivent sous « l’occupation »

L’UNRWA ne veut pas que le monde sache la vérité – c’est simplement une bureaucratie perpétuelle qui aurait dû être démantelée dans les années 1950. Si cela s’était passé, la majorité des personnes qui prétendent être palestiniennes aujourd’hui seraient en meilleure forme parce que les nations arabes auraient été forcées de prendre soin d’elles au lieu de les faire passer à l’ONU.

Il n’y a littéralement aucune raison de garder les Palestiniens dans des camps de « réfugiés » en Judée Smarie et à Gaza (et la Jordanie, où la plupart d’entre eux sont des citoyens) – sauf pour les utiliser comme chair à canon pour finalement détruire Israël. L’UNRWA les nourrit du mythe du «droit au retour» dans les écoles et ils consomment ce mythe avec bonheur.

La guerre des six jours n’a pas détruit Israël. L’UNRWA essaie de tirer parti de cette victoire pour détruire Israël aujourd’hui .

