L’Université hébraïque revient sur sa décision : l’Hatikvah sera chanté lors des cérémonies académiques

Lors de chaque cérémonie d’Etat tenue à l’Université hébraïque, l’hymne national d’Israël se jouera comme d’habitude. Le président de l’Université hébraïque l’a transmis au ministre de l’Éducation dans leur conversation.

En outre, le Président a précisé que la décision de gérer les centaines de cérémonies académiques tenues à l’université chaque année incombe aux responsables des unités académiques et administratives concernées et, depuis des années, elles se sont conduites de différentes façons.

» La cérémonie académique à la Faculté des sciences humaines a été tenue sous sa forme actuelle les années précédentes, et aucune nouvelle décision n’a été prise pour « annuler » le chant de l’hymne national. Par conséquent, il n’y a aucune justification pour la forte critique adressée à l’Université hébraïque.

L’Université hébraïque a servi de symbole et d’expression d’excellence, et du sionisme, depuis plus de 90 ans depuis sa création par les dirigeants sionistes de la communauté juive dans la Palestine pré-étatique. L’engagement de l’Université à l’égard de l’État d’Israël, ainsi que sa contribution considérable à l’État, à l’économie israélienne et à la ville de Jérusalem, ne font aucun doute. L’Université s’occupe quotidiennement des nombreux défis découlant de sa position à l’avant-garde de répondre aux besoins d’Israël et de Jérusalem, y compris la lutte constante contre le boycottage scolaire et la réponse professionnelle aux besoins de l’éducation israélienne et de l’éducation juive autour du monde.

L’Université hébraïque fonctionne selon les lois et règlements de l’État d’Israël et de ses institutions, tout en assurant le pluralisme et le respect de tous ceux qui entrent dans ses portes. Dans le cadre de toutes ses activités, l’Université offre la liberté académique et la liberté d’expression, et ces valeurs sont parmi les pierres angulaires de l’Université hébraïque ».

