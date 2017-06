Bennett double la taille de l’université Ariel, Adelson paie pour la nouvelle école de médecine

L’Université d’Ariel se développe rapidement et va bientôt commencer à préparer les médecins

selon le Ministre de l’ Éducation Naftali Bennett qui soutient le programme d’ une double extension du campus universitaire d’Ariel, selon « Haaretz ».

Ce collège récent a reçu le statut d’université par le ministre de l’Education Gideon Saar, afin d’ acquérir de nouveaux bâtiments d’enseignement et de laboratoire, ce qui lui permettra d’augmenter de manière significative l’apport des étudiants et du personnel enseignant avec une augmentation correspondante du financement public.

Les nouveaux bâtiments à construire sur le terrain de l’Université Ariel, seront les locaux de la Faculté du patrimoine juif, la Faculté des sciences naturelles et sociales. De plus, comme cela a été rapporté récemment , par « Makor Rishon » et « Israël Hayom » , l’Université Ariel ouvrira une faculté de médecine, qui sera construite avec le soutien financier des conjoints Edelson et, par conséquent, portera son nom.

Notez que la nouvelle faculté de médecine de l’ Université Bar-Ilan, qui a ouvert en 2011 à Safed, pendant quatre ans n’a pas reçu le financement gouvernemental promis et a été sauvé en 2015 grâce à un généreux don de la Fondation Azrieli. La Fondation a donné 50 millions, en soulignant que , dans les quatre années de son existence , le département a formé 550 professionnels, et a réussi à se prouver par une institution digne et sur le plan médical le plus élevé.

Le Faculté de médecine de Tsfat porte également le nom de son donateur. Pour la création de la Faculté de médecine de l’Université Ariel , la femme Edelson a fait un don d’une modique somme de 20 millions de $ et cet argent sera principalement investi dans la construction.

La réputation académique de l’Université Ariel reste controversée, car elle a été créé , en dépit de la protestation unanime de la communauté scientifique israélienne, et la question de la qualité de sa formation dans un débat intense.

Les israéliens se souvenaient du scandale autour de l’histoire de Asi Kazantsevoy , ce biologiste russe .Cependant, le succès administratif et financier de l’institution est certaine: l’Université a réussi à attirer des sponsors, et chaque année apporte les bilans avec un excédent et investit tous les fonds excédentaires dans la nouvelle construction.

