L’Université Ben-Gourion du Néguev : « Les hommes ont plus de chance de procréer en hiver qu’en été »

Selon les chercheurs de l’Université Ben-Gourion du Néguev en Israël, l’activité des spermatozoïdes évolue selon la période de l’année. En effet, Messieurs, la saison d’hiver est plus propice à une bonne santé de vos spermatozoïdes !

Ce n’est pas une blague, l’université de Ben Gourion a fait une étude sur 6 400 échantillons de sperme humain à des saisons différentes, et ils ont conclu que les spermatozoïdes sont plus nombreux, plus rapides et moins déformés en hiver.

En effet, lors de saison froide, les spermatozoïdes disposaient de 70 millions de gamètes par ml, dont 5 % particulièrement mutilés.

Et donc, il semble que procréer est bien plus avantageux en hiver qu’au printemps et l’automne, ou même l’été, où le taux de gamètes (les cellules reproductrices) chute de 2 millions par ml !