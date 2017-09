L’unité d’Israël face à la Tempête Irma | 1.500 juifs de Floride accueillis chez des familles juives d’ Atlanta.

L’unité d’Israël est au rendez-vous, où plus de 1 500 juifs de la Floride aux États-Unis sont venus chez la communauté juive de Tucu Hills, à Atlanta, pour le shabath, suite à l’évacuation massive avant l’ouragan Irma.

Certains Juifs se sont rendus en voiture après un long voyage de 23 heures et devraient rester à Atlanta jusqu’à ce que les autorités américaines les contactent pour retourner dans la région qui connaîtra la tempête.

Eviatar Lehrer, l’émissaire de la Histadrout à Atlanta, a déclaré au site 0404 que ‘la communauté a ouvert ses portes et son cœur, et des centaines de familles se sont associées à accueillir les juifs de Floride dans chaque pièce libre de leur maison avec des matelas et des sacs de couchage et un repas chaud. »

