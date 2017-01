L’union Europenne envoie des drones pour espionner les territoires de Judée Samarie

Une organisation palestinienne financée par l’Union européenne a récemment documenté avec l’utilisation d’un drone la région de la Judée-Samarie et ses habitations et villages.

Les photographies du drone montrent les collines au sud d’Hébron . C’est une nouvelle intrusion de pays étrangers en terre d’Israël.

Les terrains agricoles dans les collines au sud d’Hébron, et plusieurs autres villes Juives de Judée et sa clôture ont été prises en photos. En outre le drone s’est écrasé et a été pris par les membres de l’unité Regavim, qui l’ont repéré sur le terrain.

«De nombreuses communautés et des endroits sensibles en Judée et Samarie ont été pris en photos, c’est une nouvelle ligne rouge qui a été franchie. » selon Régavim qui appelle également le gouvernement à agir contre cette espionnage de l’UE.

D’autre part les sources de l’UE ont déclaré que c’est un photographe indépendant qui a documenté les champs palestiniens. Ajoutant que les » colons ont repris la fréquence du drone et l’ont fait s’écraser ».

