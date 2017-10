L’Union européenne qualifie de « préjudiciable » la décision d’Israël de construire 1300 logements de plus en Judée Samarie

Un comité du ministère israélien de la Défense a élaboré des plans pour plus de 1 300 logements dans les localités de Judée Samarie que l’Union européenne a qualifié de « préjudiciables » aux efforts de pourparlers de paix.

Les 1 323 logements et appartements approuvés mercredi par le sous-comité de planification de l’administration civile, qui supervise les activités de construction en Judée Samarie, en sont à divers stades de développement. Mardi, le panel a donné l’OK pour 1 292 unités de logement.

Cette semaine également, le sous-comité aurait approuvé la construction d’un complexe d’appartements dans un quartier juif majoritairement palestinien d’Hébron.

L’Union européenne a indiqué qu’elle avait demandé des « éclaircissements » aux autorités israéliennes au sujet des approbations « et a exprimé l’espoir qu’elles reconsidèrent ces décisions, qui sont préjudiciables aux efforts en cours pour des pourparlers de paix significatifs », selon un communiqué. « Toute activité de colonisation est illégale en vertu du droit international et mine la viabilité de la solution à deux Etats et la perspective d’une paix durable ».

Israël a dit qu’il limiterait la construction des localités pour garder l’administration Trump heureuse pendant qu’elle formule une initiative de paix.

Selon les estimations de La Paix Maintenant, quelque 6 742 logements ont été construits depuis janvier, soit le plus depuis 2014, où quelque 6 293 logements ont été construits après le gel de la construction de implantations. L’année dernière, il y avait 2 639 unités .

« Le gouvernement israélien a perdu toutes ses inhibitions, tout en favorisant l’expansion des colonies à un rythme record ces dernières années et nous éloignant quotidiennement de la possibilité d’une solution à deux Etats », a déclaré La Paix Maintenant dans un communiqué.