L’Union européenne publie une déclaration hypocrite pour la Journée International de la Shoah

L’Union européenne a publié une longue et apparemment passionnée déclaration hypocrite, pour marquer la Journée internationale de commémoration de la Shoah qui se déroulera ce vendredi 27 janvier, tout en aidant activement l’Autorité palestinienne dans ses efforts pour expulser plus d’un demi-million de Juifs de leurs propres maisons.

« Nous nous souvenons du génocide commis ici, sur le sol européen, il y a à peine deux générations », a déclaré Federica Mogherini, haute représentante de l’Union européenne, à la veille de la Journée internationale de la Shoah.

« Nous nous souvenons des millions de juifs assassinés lors de la Shoah, « et » des nombreuses autres victimes. Shimon Peres n’est malheureusement plus avec nous aujourd’hui, et avait dit : « Nous sommes les yeux qui se souviennent. Nous sommes leurs voix qui crient. Pour ceux qui voudraient nier, ceci est notre message. Un message de responsabilité collective. Nous avons la responsabilité de nous rappeler : une responsabilité envers les victimes, et envers les survivants. Une responsabilité envers les générations futures. Et une responsabilité envers l’Europe et tous les citoyens européens ».

« En réaction à la dernière guerre mondiale et à la Shoah, les fondateurs d’une Europe unie ont décidé de tourner la page. Une Europe unie était la seule façon de faire en sorte que «plus jamais» de telles tragédies puissent se passer à l’intérieur du vieux continent. Nos fondateurs ont rejeté l’idée vicieuse qu’une nation, un peuple, une idéologie puisse asservir toutes les autres. Ils ont choisi de construire une Union des diversités. Et c’est un choix que nous sommes appelés à confirmer chaque jour ».

« Alors que nous célébrons le soixantième anniversaire des traités de Rome, et plus de soixante dix ans de paix dans notre Union, nous devons faire passer le message suivant aux jeunes générations : une Europe pacifique et diversifiée ne peut pas être tenue pour acquise. L’antisémitisme n’a pas disparu, et les Juifs européens ont trop souvent fait l’objet d’attaques. Les discriminations fondées sur la religion et sur l’appartenance ethnique sont à la hausse. Chaque nouvelle génération a besoin d’établir à nouveau les fondements de notre coexistence pacifique. Une Europe pacifique et diversifiée a besoin de soins constants, et il en est de l’intérêt et de la responsabilité de chacun ».

Et pourtant, l’Autorité palestinienne a été accueillie par l’Europe comme un membre allié et lié aux traités de Rome, cette même Autorité palestinienne qui glorifie, loue et encourage le terrorisme contre les civils israéliens ainsi que contre les soldats de Tsahal.

La même Autorité palestinienne, dont les programmes d’enseignement diffusent des émissions destinées aux enfants, même aux très jeunes enfants en bas-âge, les encourageant à assassiner les Juifs, et cela avant de pouvoir dire leur premier mot, avant même de pouvoir lire ou écrire. La même Autorité palestinienne qui prétend en anglais être un «partenaire pour la paix» , alors qu’en arabe (traduit par le Palestinian Media Watch, organisation de surveillance des médias) elle parle du «sang des martyrs», qu’elle organise des camps d’été où la haine est enseignée aux enfants, ainsi que dans les écoles et places publiques ou lors d’événements sportifs, tout cela en glorifiant le nom des terroristes les plus sanguinaires de l’histoire du pays.

L’Union européenne se félicite de cette même Autorité palestinienne lorsqu’elle encourage ses activités et finance généreusement la construction de ses infrastructures, y compris dans les zones dans lesquelles il est manifestement illégal de le faire conformément aux Accords d’ Oslo qui sont internationalement reconnus.

Dès lors, comment cette déclaration européenne de «plus jamais» pourrait-elle être sincère ?

Tenter de manipuler et s’approprier les paroles d’un homme d’Etat israélien mort ne légitimera pas les actions européennes qui cherchent à détruire une fois de plus une nation juive … qui avait cependant encore été détruite par l’Europe, la dernière fois il y a à peine deux générations !

