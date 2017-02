L’Union Européenne condamne la loi régissant les implantations israéliennes

L’Union européenne (UE) a condamné l’adoption par la Knesset (Parlement israélien) d’une régularisation de la loi visant à légaliser les implantations dites « illégales » en Judée-Samarie et a exhorté Israël à ne pas l’appliquer, en faisant valoir que ce « franchissement est un seuil dangereux »est contraire au droit international.

«La loi peut prévoir la« légalisation »de nombreuses implantations précédemment considérées comme illégales, même sous la loi israélienne, ce qui serait contraire aux engagements des précédents gouvernements israéliens et illégales en vertu du droit international», a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

Le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère a souligné la condamnation de l’UE à cette loi, à laquelle «le parlement israélien a légiféré sur le statut juridique du territoire occupé, une question qui reste en dehors de sa juridiction», selon une déclaration .

« Si elle est appliquée, la loi renforcerait la réalité d’un seul état, l’occupation et le conflit perpétuel», a t’elle déclaré.

Par conséquent, « l’UE exhorte les dirigeants israéliens à ne pas appliquer la loi et éviter les mesures qui augmentent les tensions et mettent en péril les perspectives d’une solution pacifique au conflit, et réaffirmer sans équivoque, à travers des actions et des politiques, son engagement continu à une solution de deux états « .

Cela conduirait à « rétablir la confiance mutuelle et créer des conditions pour des négociations directes et significatives», at-elle ajouté.

La mesure permettra la légalisation rétroactive de quelque 4000 maisons construites dans plus de 50 implantations sur des terres privées palestiniennes en Judée Samarie en nationalisant des terres en échange d’une compensation financière.

La loi controversée a été critiquée par de nombreux pays, dont plusieurs membres du Conseil de sécurité de l’ONU, qui en décembre dernier a déclaré dans une résolution que toutes les implantations sont illégales.

« L’Union européenne, conformément à la résolution approuvée (…), considère les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé comme illégales en vertu du droit international et condamne les annonces récentes des colonies » qui «constituent un obstacle à la paix», ajoute Mogherini.