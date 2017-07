L’UNESCO devrait voter aujourd’hui sur une motion visant à déclarer Hevron « en voie de disparition »

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) met en colère Israël pour une deuxième fois en moins d’une semaine, ce vendredi, en votant une motion dirigée par les Palestiniens pour avoir la tombe des patriarches dans la vieille ville d’Hébron en Judée Samarie, inscrit en tant que site du patrimoine mondial palestinien.

Le Comité du patrimoine mondial de l’ONU, actuellement réuni à Cracovie, en Pologne, devrait décider de la proposition ce vendredi, trois jours après avoir adopté une résolution dénonçant l’activité israélienne dans la vieille ville de Jérusalem.

Mardi, le comité du patrimoine a soutenu la résolution : 10 contre trois de Jérusalem, avec huit abstentions. La motion d’Hébron est susceptible de passer aussi. Le vote nécessite la majorité des deux tiers des 21 pays membres qui votent.

Si cette motion passe, la tombe des Patriarches pourrait devenir le troisième site culturel sur la «Liste du patrimoine mondial en péril» de l’UNESCO qui est enregistrée dans « l’État de Palestine ». Les deux autres sont le lieu de naissance de Jésus à Bethléem dans le paysage culturel de Jérusalem-Sud , autour de Battir.

Israël dit que la résolution d’Hébron qui se réfère à la ville comme «islamique» nie des milliers d’années de connexion juive.

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, a déclaré à l’AFP que le plan palestinien sur Hebron était une « fausse nouvelle »: « Ils essaient de récrire l’histoire juive et l’histoire de la région », a-t-il déclaré.

Nahshon a accusé l’Autorité palestinienne de chercher à faire semblant que la tombe des patriarches «fait partie du patrimoine national palestinien». Israël a travaillé dans les coulisses contre la résolution, avec l’aide de l’ambassadeur américain à l’ONU, Nikki Haley, qui a recommandé que l’attention de l’UNESCO ne soit pas «détournée sur cette sorte d’action symbolique».

Si la résolution est adoptée, elle serait considérée comme une victoire pour les Palestiniens et serait citée par Israël comme un nouvel exemple du parti pris anti-israélien inhérent aux Nations Unies.

En mai, Israël a réagi furieusement lorsque le Conseil exécutif de l’UNESCO a ratifié une résolution litigieuse de 2016 qui a refusé toute liaison israélienne ou historique avec Israël à Jérusalem et qui appelle Israël une «puissance occupante» dans sa capitale.

Cette résolution a également critiqué le gouvernement israélien pour des projets archéologiques dans la capitale et à Hébron et a critiqué son blocus naval de la bande de Gaza.

Dans cette résolution, l’agence des Nations Unies a écrit que Hebron (et Bethléem) était une «partie intégrante du territoire palestinien occupé» et accusé « les fouilles israéliennes en cours, les travaux, la construction de routes privées pour les Juifs de Judée Samarie et un mur à l’intérieur »

Les responsables israéliens ont repoussé avec colère la résolution, par le ministère des Affaires étrangères affirmant que la décision de vouloir changer la réalité car Jérusalem est la capitale du peuple juif.

« Une autre décision bizarre et non pertinente de l’UNESCO, qui agit en faveur des ennemis de l’histoire et de la vérité », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans sa déclaration. « Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif, et aucune décision de l’UNESCO ne peut changer cette réalité. C’est triste, inutile et pathétique. Il convient de noter que la décision n’a même pas obtenu la majorité des voix. »

Le mouvement du Fatah et son président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne a accueilli favorablement le vote. Le porte-parole de Fatah en Europe, Jamal Nazzal a déclaré qu’il s’agissait d’une «justice historique» et «un autre reflet de la position internationale qui s’oppose à la politique israélienne et notre position qui rejette la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’occupation».

Le vote annuel sur une résolution à thème de Jérusalem devait initialement avoir lieu la semaine prochaine. Mais les diplomates palestiniens ont avancé le débat.

