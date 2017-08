L’un des terroristes de Barcelone, Driss Oukabir avait posté une vidéo antisémite, alléguant un complot antisémite juif mondial pour conquérir le monde

Une fourgonnette a traversé une foule de personnes sur la principale rue commerçante de Barcelone, et aurait tué au moins 13 personnes et blessé plus de 100 autres personnes.

La police a déclaré que cette attaque de jeudi était une attaque terroriste, selon l’agence de presse française AFP qui peu de temps apres a été revendiqué par Daesh.

Le ministre de l’Intérieur du gouvernement catalan a annoncé l’attaque sur l’avenue Rambla près de l’entrée du Maccabi, un restaurant kosher, a rapporté CNN. Voir ci dessous, le restaurant Casher et les nombreuses victimes à quelques mètres .

Les médias espagnols, y compris l’édition en ligne du journal El Mundo, ont rapporté que la majeure partie des blessés se sont concentrés à l’extérieur du grand magasin de la FNAC sur la même rue.

Le rabbin en chef de Barcelone, Rabbi Meir Bar-Hen, a déclaré la fermeture temporaire des institutions juives dans la ville, selon la Chaîne 10 d’Israël.

L’un des terroristes est Driss Oukabir, citoyen marocain, que l’article en espagnol « El Pais » a identifié comme la personne qui a loué la camionnette.

Avi Mayer, un porte-parole de l’Agence juive pour Israël, a posté un article de ce qui semble être la page Facebook d’Oukabir montrant une vidéo antisémite. La page Facebook d’Oukabir a depuis été retirée. La vidéo est intitulée « Qu’est-ce que le sionisme? Une brève introduction » et des liens vers ce qui semble être une page YouTube néo-nazie. (Photo en tête)

Des témoins sur les lieux ont déclaré que le conducteur du véhicule a fui à pied et des coups de feu ont été tirés. Peu de temps après l’attaque, deux hommes armés sont entrés dans le restaurant turc Luna de Estambul, selon The Associated Press.

Dans les photos de la scène de l’attaque, les hommes et les femmes vêtues d’été sont vus couché sur le sol et, dans certains cas, traités par des civils et des médecins.

Au fur et à mesure que la voiture a commencé à frapper les piétons, une ruée s’est produite dans la rue et dans le magasin FNAC, blessant plus de gens, selon El Mundo.

Le gouvernement catalan a décrété trois jours de deuil après l’attaque et la ville de Tel Aviv s’est illuminé avec le drapeau espagnol en solidarité avec le peuple de # Barcelone après l’ attaque meurtrière.

Les autorités espagnoles disent que des ressortissants d’au moins 18 pays ont été blessés dans cette attaque. (Walla News)

Le Premier ministre israélien Netanyahou a condamné l’attaque de Barcelone :