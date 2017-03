L’un des fondateurs du mouvement BDS arrêté en Israël

Omar Barghouti, propriétaire d’une entreprise à Ramallah et marié à une israélienne, a été arrêté par les autorités fiscales sur des soupçons de dissimulation d’impôts totalisant des centaines de milliers de dollars.

Omar Barghouti, résident d’Akko et l’un des fondateurs du mouvement de boycott contre Israël, BDS, a été arrêté par les enquêteurs de l’administration fiscale.

Barghouti, qui est marié à une musulmane arabe d’Akko, détient la citoyenneté israélienne depuis 1997. Le suspect a été arrêté et interrogé suite à des enquêtes du ministère des impôts à Haïfa et a été libéré sous caution au tribunal de première instance de Haïfa.

La demande de détention de Barghouti a allégué qu’il était propriétaire d’ une société enregistrée dans la ville de Ramallah. La société est engagée dans la commercialisation et la vente de distributeurs automatiques de billets et d’ équipements technologiques.

De plus, entre les années 2007 et 2017, il n’aurait pas déclaré des revenus totalisant 700 mille dollars, en tant que directeur de la société dans le but de dissimuler une activité criminelle à Ramallah, sous autorité palestinienne.

Parallèlement à son travail en tant que directeur de la société, il a produit plus de revenus. Barghouti a donné des conférences dans le monde entier contre Israël. Ces revenus ont été déposés sur un compte bancaire géré aux États-Unis et ont été cachés aux autorités fiscales. Sa maison a été fouillée et les pièces justificatives comme des cartes de crédit ont confirmé les soupçons qu’il n’a pas déclaré ses revenus.

