L’ouragan ‘Irma’ et l’insécurité : Six Israéliens sauvés sur l’île Saint Martin aprés l’intervention d’un avion américain

Six Israéliens ont été sauvés sur l’île de Saint Martin avec l’intervention d’un avion américain qui les a secourus.

Ils ont atterri à Porto Rico, a rapporté la radio de l’armée.

Pour rappel, la situation sécuritaire sur l’île n’est pas médiatisé en France apres que de nombreux habitants se sont plaint que la nouveau président Macron n’a pas anticipeé face à une tempête laissant les habitants face à leur destin.

Des témoignages vidéos sur les réseaux sociaux, parfois enregistrés en direct par des habitants à bout, décrivent des scènes violentes qui ne sont pas rapportées jusqu’en métropole par le canal des grands médias nationaux.

Souvent, et nous avons pu en être témoins, ces vidéos sont supprimées de quelques minutes à quelques heures après leur publication. Mais si la fiabilité de ces témoignages récupérés à la volée peut être mise en doute, ce n’est pas le cas du travail des journalistes locaux reconnus.

C’est notamment le cas des journalistes de RCI FM qui dressent un tableau chaotique de l’état de l’île Saint Martin dans un article paru le 9 septembre et intitulé : « Saint-Martin : la vérité sur l’insécurité depuis le passage d’Irma ».

La rédaction du journal indique qu’aux désormais avérés pillages, « s’ajoutent d’autres faits bien plus graves » et compare Saint-Martin aux films « Mad Max » et « Independance Day » où « tous les codes de la vie en société ont volé en éclats ».

Les auteurs racontent qu’après que les pilleurs par dizaines ont pris possession des rues, ce sont désormais des « bandes organisées » – « bien connues » – qui maîtrisent le territoire et tentent d’en conquérir d’autres « sur fond de trafic de drogue et d’armes ».

