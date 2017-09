L’ouragan Irma à l’île Saint Martin | Une famille juive sauve sa vie en se réfugiant dans un mikvéh

Il était 5 heures du matin mercredi et l’ouragan Irma battait la minuscule île des Caraïbes de Saint-Martin. Le rabbin Moishe Chanowitz et son épouse, Chana, les émissaires du mouvement Chabad, ont rassemblé leurs cinq enfants et se sont enfuis dans un endroit improbable: un mikvéh.

Selon les Chanowitzes, comme indiqué sur Chabad.org , le bain rituel a permis de sauver leur vie.

La tempête a tué au moins huit personnes à St. Martin et Reuters a déclaré que 95 pour cent de l’île de 34 milles carrés était détruite. Les vents d’Irma ont atteint environ 180 km/h et ont décimé des arbres et des maisons, jetant des voitures dans leur sillage.

Bien que le bâtiment central des Chabad ait été robuste et construit sur le flanc d’une montagne, la tempête les avait justement terrifiés. À 4 heures du matin mercredi, la porte d’entrée du bâtiment avait volé dans le ciel.

« Vous pouvez l’entendre; vous sentez la pression dans vos oreilles « , a déclaré Moishe Chanowitz. « Je pensais que les fenêtres exploseraient à tout moment. »

De plus en plus de panneaux muraux se sont mis à voler, les Chanowitz se sont alors enfuis vers le centre du bâtiment, pour se réfugier dans le mikveh. Il est encore en construction, mais il y avait un mur extérieur et une porte. La famille a poussé un congélateur commercial pour bloquer la porte.

«Nous avons des portes et des fenêtres à l’épreuve des ouragans; Ce n’est pas comme si nous n’étions pas préparés « , a déclaré Chanowitz. « Mais cette fois ci, c’est le mikvéh qui nous a sauvé. »

Vers 10 heures, la famille et les centaines de voisins se sont finalement aventurés dans le paysage détruit. La plupart avaient des histoires similaires. Un ami a dit aux Chanowitzes qu’il a survécu en se cachant dans un placard.

Pour l’instant, les Chanowitzes, avec le reste de Saint-Martin, restent sans électricité.

« Les dégâts sont inimaginables », a déclaré Chanowitz. « Mais nous allons reconstruire. »

Le mouvement hassidique de Chabad est connu pour sa diffusion dans le monde et a des émissaires dans près de 100 pays.

