Lorsque les Israéliens protestent, ils ne détruisent pas les statues. Ils les mettent en place.

Israël a récemment obtenu deux nouvelles statues de dirigeants politiques : le Premier ministre Benjamin Netanyahu et la magistrature de la Cour suprême, Miriam Naor.

Cependant, les deux statues ont été détruites en quelques heures. Pour leurs créateurs, cela faisait partie du but.

Israël a très peu de statues officielles de ses dirigeants. Les statues de Naor et Netanyahu n’étaient pas érigées par le gouvernement, mais par des artistes et des militants qui cherchaient à se subvertir plutôt qu’à célébrer leurs sujets.

Les deux statues se trouvaient à proximité de répliques dorées de taille sur leurs sujets sur des piédestaux blancs. Les deux ont été placés dans des espaces publics évocateurs.

Cependant, leurs créateurs avaient des objectifs très différents.

Jeudi, des militants de droite ont placé la statue de Naor en dehors de la Cour suprême. Les membres du Chemin de vie, un groupe d’israéliens qui promeut une législation basée sur la loi juive, et la ville hébraïque, un groupe qui s’oppose aux migrants africains dans le sud de Tel Aviv, ont déclaré que la statue faisait partie d’une campagne contre «la dictature de la Haute Cour. «

Les activistes ont contesté la décision de la Cour suprême lundi que le gouvernement ne peut pas détenir indéfiniment les migrants sans papiers qui refusent d’être expulsés. Bien que le tribunal ait autorisé le gouvernement à poursuivre les expulsions, les cinq juges ont déclaré à l’unanimité qu’ils ne pouvaient que détenir des migrants plus de 60 jours.

La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a critiqué mardi la cour pour ne pas prendre en considération de « la préservation d’une majorité juive ». La vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, du parti Likoud de droite a accusé de manière similaire le tribunal d’abandon envers les juifs et leurs valeurs en faveur des démocrates.

La police a brièvement arrêté un certain nombre d’activistes impliqués dans la mise en place de la statue mais a rapidement déterminé qu’aucun crime n’avait été commis. Les travailleurs municipaux l’ont décroché jeudi.

L’un des militants a déclaré à la chaîne 10 d’Israël que la statue était inspirée par celle de Netanyahu créée en décembre dernier dans la place Rabin de Tel Aviv. L’artiste derrière cette statue, Itay Zaliat, a déclaré qu’il cherchait à tester la liberté d’expression et à faire parler les Israéliens de leur gouvernement.

« Les Israéliens sont devenus stupides. Ils ne pensent pas « , a déclaré Zaliat jeudi. « Je voulais placer un miroir et faire que les gens s’arrêtent, pensent et parlent, ce qui est exactement ce qui s’est passé avec la statue ».

À l’époque, la plupart des observateurs ont compris la statue comme dénigrant Netanyahu, pour le meilleur ou pour le pire. Un passant aurait accusé Zaliat de « chercher à détruire le pays », tandis que d’autres ont crié : « Bien fait! Bien joué ! »

Le ministre de la Culture, Miri Regev, du Likoud a posté sur Facebook que la statue était « l’art déconnecté, dont un veau d’or est la haine de Netanyahou ».

La municipalité de Tel Aviv a donné à Zaliat un délai pour retirer la statue, mais juste auparavant, quelqu’un l’a renversé.

Zaliat a déclaré qu’il s’attendait à ce que la statue soit retirée, mais il n’a pas soutenu son retrait. L’art public est une forme d’expression légitime, a-t-il soutenu, peu importe ce qu’il essaie de dire. Pour lui, cela inclut la statue de Naor ainsi que les monuments de la guerre confédérés dont la signification et le destin font l’objet d’un débat audacieux aux États-Unis.

« Ce n’est pas grave pour moi ce qu’ils essaient de dire », a-t-il déclaré. « Laissez les statues seules ».

Israël compte environ 2 900 monuments officiels , soit environ un pour trois milles carrés. Mais très peu d’entre eux représentent les leaders, voire les gens.

« Les Israéliens ont tendance à être mal à l’aise avec les statues de leurs dirigeants », a déclaré Maoz Azaryahu, chercheur à l’Université de Haïfa, qui étudie les monuments. « Ils les voient comme des veaux d’or ».

Azaryahu a souligné que la poignée d’exceptions prouve la règle. La statue du Premier ministre Ben Gourion à l’aéroport de Tel Aviv est juste un buste, tout comme le Premier ministre Yitzhak Rabin, près du site de son assassinat à Tel-Aviv. La statue du sioniste britannique Alfred Mond dans la ville qu’il a fondée, Tel Mond, est une représentation abstraite. Et celui du nord de Tel Aviv, le diplomate suédois Raoul Wallenberg, qui a sauvé des dizaines de milliers de Juifs pendant l’Holocauste, est une réplique.

Beaucoup plus commun en Israël sont des monuments comme le mémorial de l’Holocauste dans la place Rabin, composé de deux pyramides métalliques entrelacées. Azaryahu a déclaré que cela s’explique en partie parce qu’Israël a été fondé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’art abstrait était à la mode. Mais il a déclaré que les fonctionnaires adoptaient le style selon la tradition juive.

Contrairement à Zaliat, David Stav, un grand rabbin orthodoxe, a déclaré que les Israéliens sont «très, très intelligents» au sujet de leurs dirigeants. Il a déclaré que leur aversion à les commémorer était enracinée dans l’interdiction juive contre l’idolâtrie. Aujourd’hui, dit-il, cela se manifeste comme un scepticisme plus général des personnalités.

«La tradition juive n’inciterait pas les admirateurs, mais plutôt les idéaux d’admiration», a-t-il déclaré, notant que la Torah était silencieuse sur le lieu de la tombe de Moïse. « Directement et indirectement, cela affecte la société israélienne, et cela nous fait peur d’élever des gens et de faire des statues d’entre eux ».

Azaryahu est d’accord. Il a déclaré que la culture politique « anarchique » israélienne rend difficile l’émergence des héros, et encore moins la durée suffisante pour obtenir leurs propres statues. Même les héros ponctuels comme Ben-Gurion ou le ministre de la Défense, Moshe Dayan, ont finalement été « démolis », a-t-il déclaré.

« Vous n’avez pas de culte héroïque en Israël, comme dans la tradition romaine et plus tard européenne et américaine », a déclaré Azaryahu. « Pour que quelqu’un devienne une statue, ils doivent être enveloppés dans le mythe, et vous ne pouvez pas l’avoir ici. C’est une famille trop petite « .

«Les gens disent :« Allons, ne nous fréquentons pas. Nous vous connaissons. D’accord ? Détendez-vous, ajouta-t-il en riant.

Naor et Netanyahu, qui ont été au plus haut niveau de gouvernement au cours de la dernière décennie et plus, ont récemment subit une pression publique croissante. Des protestations hebdomadaires à l’extérieur de la maison du procureur général demandent qu’il mette fin à deux sondes de corruption de Netanyahu depuis des mois. Et la semaine dernière, une centaine de résidents du sud de Tel Aviv se sont rassemblés à l’extérieur de la maison de Naor à Jérusalem pour protester contre ce qu’ils ont déclaré être l’inaction du tribunal pour expulser les migrants africains.

Naor prendra sa retraite de la Cour suprême le mois prochain, quand elle atteindra l’âge de la retraite obligatoire de 70 ans. Il n’y a pas de limite pour le Premier ministre d’Israël…

Par Andrew Tobin

