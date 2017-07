Lors d’un conversation privée, le Premier ministre israélien a accusé l’Europe de fragiliser Israël :  » Arrêtez d’attaquer Israël et commencer à soutenir Israël ! »

Les journalistes ont médiatisé une conversation privée entre le Premier ministre Netanyaou et les dirigeants des plusieurs pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie où Netanyahu accuse ouvertement l’Europe de saper la sécurité d’Israël.

« En ce qui concerne les transactions technologiques, l’Union Européenne est la seule organisation dans le monde qui impose des conditions politiques à Israël, personne d’autre ne le fait », a déclaré le Premier ministre.

Il a également abordé la crise des réfugiés sur le continent : « L’Europe doit décider si elle veut vivre et se développer ou disparaitre ».

« Si je peux vous le suggérer, ce qui est en jeu dans cette réunion doit être répercuté à vos collègues à travers le continent afin d’aider l’Europe » a poursuivi M. Netanyahu. « Et cessez de vous fixer sur le seul pays qui protège les intérêts et les valeurs occidentales ainsi que la prévention face à une vague de migration vers l’Europe. Arrêtez d’attaquer Israël et commencez à soutenir notre pays ».

Netanyahou a également déclaré lors de la réunion que « l’Europe a Israël à portée de main… Si c’était juste une question d’intérêts, je n’aurais pas soulevé la question. Mais sans la moindre logique l’Europe porte atteinte à sa sécurité et au progrès lui-même, à cause de la tentative folle de nous imposer des conditions… ».

Après une courte pause, le ministre a essayé de rassurer après ces mots durs, Netanyahu a dit aux participants : « Parfois, je ne suis pas dans le politiquement correct ». Seulement après une longue période, le Bureau du premier ministre a réalisé que les journalistes entendaient ce qui se disait et les micros ont été fermés.

