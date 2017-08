L’organisation juive brésilienne s’excuse pour une publication anti-palestinienne sur les réseaux sociaux

La fédération juive de Rio s’excuse pour un post sur Facebook où il été demandé à la communauté juive de s’attaquer à une équipe de football chilienne fondée par des Palestiniens pour lutter contre l’équipe la plus populaire du Brésil.

Le profil officiel de Facebook de la fédération avec près de 30 000 adeptes a montré mercredi les drapeaux des équipes Flamengo et Palestino et la question « Who are you going to root for today ?» Le message a été supprimé peu de temps après.

« Il a été produit par l’un de nos membres de l’équipe à des fins personnelles et était destiné à un groupe d’amis fermé. Il a été publié accidentellement sur notre page. Nous nous excusons pour l’erreur « , a déclaré la fédération dans un message en ligne jeudi après que le plus grand journal de Rio O Globo ait signalé l’incident.

« La fédération n’inciterait pas ce type de comportement et nous avons une coexistence avec nos cousins ​​palestiniens », a déclaré le président de la fédération juive, Herry Rosenberg, dans l’édition du vendredi du journal.

Flamengo est l’équipe de football la plus populaire au Brésil. Fondée en 1895, elle compte quelque 40 millions de supporters. Le club palestinien du Chili a été fondé en 1920 par des membres de ce qui est considéré comme la plus grande communauté palestinienne au monde arabe avec quelque 350 000 membres.

« Il est triste que cet évènement, résultat d’un échec stupide, ait causé de l’inconfort à une entité sérieuse comme la fédération juive de Rio, qui combat fermement contre toutes sortes d’injustices. Flamengo fait l’éloge des excuses des officiels. Nous continuerons à prêcher la paix dans le monde et dans les stades « , a déclaré le vice-président du marketing de Flamengo, Daniel Orlean, qui est juif.

Flamengo a battu le Palestino 5 à 0 lors du match de jeudi pour la Coupe sud-américaine.