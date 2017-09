L’ONU lui a donné le titre de « défenseur des droits de l’homme » et elle affirme que les Juifs boivent le sang des arabes…

Selon un site palestinien la «Supermaman» affirme que les juifs boivent du sang arabe : » Les Nations Unies l’ont couronné comme «défenseur des droits de l’homme», alors qu’Al Jazeera la salue comme «la supermaman palestinienne».

Elle se nomme Manal Tamimi et malgré sa violence et celle de ses proches dont sa fille blonde qui a fait le tour des médias avec ses provocations contre Tsahal, elle n’hésite pas à accuser sur son compte Twitter les Juifs de «boire du sang palestinien» et incitent certains de ses partisans à agir.