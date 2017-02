L’ONU appelle la peine d’emprisonnement du soldat israélien Elor Azria de  » trop légère et inacceptable »

Quand de nombreux Juifs en Israel et ailleurs ont polémiqué sur Elor Azria, et son statut de héros ou pas, au lieu de se faire discrets, l’ONU profite de cette discorde pour raviver ce feu de haine, et s’est exprimé suite au jugement du soldat, la semaine dernière.

Le bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme a décrit la peine de prison de 18 mois de prison pour le soldat qui a tué un terroriste blessé après avoir poignardé et grièvement blessé un autre soldat israélien en Mars dernier, comme «trop indulgente» et «inacceptable».

«Nous sommes profondément troublés concernant la peine clémente donnée par le tribunal militaire de Tel-Aviv plus tôt cette semaine à un soldat israélien reconnu coupable d’avoir tué illégalement un Palestinien blessé dans une exécution extrajudiciaire apparente d’un homme non armé qui posé clairement aucune menace imminente », a déclaré Ravina Shamdasani , porte-parole du haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, selon Reuters.

Plus tôt cette semaine, Azria a été condamné à 18 mois de prison après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire apres la fusillade mortelle du terroriste palestinien Abdel Fattah al-Sharif,et après que le terroriste avait été frappé d’incapacité par les forces de sécurité suite à une attaque de couteau en Mars 2016.

L’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon a critiqué la déclaration de l’organisation mondiale sur la question :

«Le Conseil des droits de l’homme est assis en silence pendant que les droits humains sont écrasés en Syrie et en Iran, puis, dans le pic de l’hypocrisie, critique la seule véritable démocratie au Moyen-Orient. Cela a prouvé encore une fois que ce corps est complètement déconnectée de la réalité. La crédibilité et l’intégrité du système judiciaire israélien est indiscutable », a déclaré Danon.