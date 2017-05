L’ONU a décidé de censurer l’aide d’Israël aux Syriens apres la demande de Assad

L’Organisation mondiale de la santé de l’ONU (OMS) « a décidé de cacher un rapport positif sur Israël depuis l’œil public » sous la pression du régime Assad en Syrie, selon la représentante israélienne à Genève, l’ambassadrice Aviva Raz-Shechter, alors que l’assemblée annuelle du corps mondial a adopté la résolution parrainé conjointement par la Syrie qui a attaqué Israël sur «Les conditions de santé dans « les territoire palestinien occupés » , y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé», a déclaré l’ONU Watch.

La résolution, qui coûtera 10 millions de dollars à mettre en œuvre, la dénomination annuelle et condamnant Israël.

En confirmant le compte d’Israël, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège et 10 autres pays ont pris la parole pour regretter que, même si Israël a coopéré avec une mission de l’OMS dans les hauteurs du Golan, « le rapport de cette mission n’a pas été publié »

« Ceci est clairement dû au comportement syrien », a déclaré les pays de l’UE « , que nous ne pouvons que condamner dans les termes les plus forts. Cela est particulièrement déplorable en raison de la situation de santé abyssale dans d’autres parties de la Syrie. Selon l’ONU, l’année dernière, plus de 300 établissements médicaux en Syrie ont été ciblés « .

L’OMS a caché le rapport positif «plutôt que de résister au brutal régime syrien», a réripé Raz-Shechter. Dans son rapport, l’OMS a faussement informé, et la déclaration de l’UE a blâmé ses omissions justifiées par les «contraintes de temps» et «des informations supplémentaires nécessaires» ( voir la citation complète ici .)

Le texte de cette année, co-parrainé par la Syrie et les Palestiniens, avec l’Algérie, Cuba, l’Équateur, l’Égypte, le Koweït, la Libye, le Pakistan, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Venezuela, a supprimé le langage explicite condamnant Israël dans la résolution de l’an dernier , probablement comme un moyen d’obtenir un soutien de l’UE.

Le vote pour maintenir l’attention de l’OMS sur Israël pour l’année prochaine était de 98 à 7, avec 21 abstentions. ( Voir le tableau de vote complet ici .)

Le Royaume-Uni a changé son vote de l’année dernière, à la suite d’une pétition de l’ONU, passant de Oui à Non, rejoignant l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Guatemala, Israël et le Togo dans l’opposition.

Les abonnés ont été l’Antigua-et-Barbuda, l’Arménie, la Bulgarie, la Colombie, la Côte d’Ivoire, la Croatie, la République démocratique du Congo, la République dominicaine, le Gabon, Haïti, le Honduras, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, le Malawi, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Panama, Saint-Kitts et Nevis, Timor oriental et Tuvalu.

« Selon Hillel Neuer, directeur exécutif de l’ONU Watch, basée à Genève, un groupe de suivi accrédité avec un statut consultatif auprès des Nations Unies :

« C’est la cime du cynisme pour la Syrie d’introduire une résolution sur la santé des habitants druzes dans les Hauteurs du Golan, qui vivent très bien sous la juridiction israélienne, alors même que Assad bombarde ses propres hôpitaux, ambulanciers et travailleurs médicaux. « .

« Notamment, l’assemblée de l’ONU ne traitera pas les hôpitaux syriens bombardés par des avions de guerre syriens et russes, ou des millions de Yéménites se sont vu refusé l’accès à la nourriture et à l’eau par les bombardements et le blocus dirigés par l’Arabie Saoudite, et ne passeraient aucune résolution sur un autre pays monde. »

« Sur 24 articles inscrits à l’ordre du jour de la réunion, un seul article , le n ° 19 contre Israël, se concentre sur un pays spécifique. Et la seule mention de la Syrie n’est pas centrée sur la Syrie, mais plutôt sur Israël « .

« L’ONU se désynchronise en adoptant une résolution qui accuse effectivement Israël d’avoir violé les droits de santé des Syriens dans le Golan, alors qu’en réalité, les hôpitaux israéliens continuent leur traitement de sauvetage pour les Syriens fuyant le Golan des attaques barbares du régime d’Assad ».

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr