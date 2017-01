Pour l’ONG gauchiste « Breaking the Silence » : soutenir les soldats est « criminel » ! – Dan Netivot

Les mouvements de gauche en Israel sont de plus en plus vicieux dans leur façon de juger Israel : un pays qui est jalousé par d’autres pour sa solidarité internationale quand il s’agit de soutenir nos soldats de Tsahal.

Vous connaissez surement la Roulotte du Hayal, qui permet à nos soldats de plus en plus nombreux ( minimum 120 soldats par opération) de se restaurer avec des falafels, des grillades, des pizzas, des boissons fraîches ou chaudes, des gateaux (peu de sucreries pour respecter le régime des soldats combattants)….dans le sud du pays et en Judée Samarie.

Mais aujourd’hui, cela est jugé comme de la « corruption » pour les ONG gauchistes comme » Briser le silence », qui malheureusement est une ONG anti-israélienne financée en grande partie par les gouvernements européens .

Cette semaine, « Breaking The Silence » pour sa version originale, a publicisé son plus récent rapport, à propos de « Colons qui influencent les soldats de Tsahal en Cisjordanie» , en comparant les » colons » par » Le haut commandement . »

Suite à l’affaire du soldat Elor Azria, dans lequel un médecin de Tsahal a été reconnu coupable d’homicide involontaire pour avoir abattu un terroriste arabe neutralisé, « Breaking the Silence » a présenté une « collection représentative de témoignages » de soldats décrivant la nature des relations qui se sont développées entre les FDI et les civils.

Le rapport cite des témoignages de soldats concernant la «participation significative des colons qui influencent les activités de Tsahal, ainsi que l’absence d’ordres explicites sur la façon dont les soldats sont censés agir face à des incidents de violence de la part des colons, commettant des vols ou la destruction de biens, qui sont devenus monnaie courante. »

Et donc, après avoir diffamé une communauté entière d’environ 400.000 Juifs, en disant que l’activité criminelle est «courante» pour eux, le rapport à suggère que « ces colons sont des criminels » et « profitent souvent des circonstances d’une manière qui sert leurs intérêts politiques, idéologiques et territoriaux ».

Cette ONG avec un énorme budget de centaines de dollars par an ( voir le rapport ici ) a maintenant entrepris de transformer chaque acte d’amitié, de gratitude et de solidarité des Juifs de Judée et Samarie envers les soldats d’Israël en quelque chose de sale.

D’une part, le rapport de BtS se plaint que «les colons sont des partenaires souvent actifs dans les activités opérationnelles et dans le contrôle militaire mis en œuvre dans les territoires et sur la population palestinienne. » Et donc, les activités de surveillance du quartier qui ont obtenu des éloges partout dans le monde, sont , en fait, leur régime « pour faire avancer leurs intérêts idéologiques et territoriaux. »

En outre, selon le rapport « les soldats, qui sont positionnés aux points de friction en raison de leurs rôles, se retrouvent souvent victimes de la violence des colons et ne peuvent répondre ou résister. Dans certains cas, les soldats reçoivent des instructions explicites de ne pas agir face à la violence des colons, même quand elle est dirigée vers eux. »

Si vous suivez dans les articles et en vidéo les violentes émeutes arabes quotidiennes contre les soldats de Tsahal, vous serait sûrement que le paragraphe ci-dessus les décrit avec justesse. Mais, pour cette ONG, les plus violents ne sont pas les Arabes – ce sont les « colons » ! Ils sont, apparemment, ceux qui se liguent contre les patrouilles de Tsahal, les lapident et les bombardent avec des cocktails Molotov!…

Puis il y a le mal ultime menée par les civils, selon BtS: « Bien que cela soit interdit, les colons fournissent souvent aux soldats des cadeaux, leur rendre visite dans leurs postes de garde, leur offrent des aliments et boissons, et même les accueillent pour les repas dans leurs maisons . »

Ah, l’humanité! Combien de ces pauvres soldats doivent endurer? En fait, le rapport a pu documenter que chaque fois qu’une unité est sur le point de quitter son poste près d’un yichouv, les Juifs locaux viennent leur livrer des pizzas pour chaque soldat.

Et puis, bien sûr, tout comme les soldats ont apprécié un repas de Shabbat, les « colons » vont prêcher des idéologies politiques afin de faire du prosélytisme envers les soldats afin d’adopter des idéologies « de colons ».

C’est évidemment ridicule et intolérable de lire un tel rapport, mais cela doit aussi renforcer cette solidarité envers les soldats envers et contre toute cette attitude honteuse des ces ONG gauchistes dont leur seul désir est plus tôt de voir un soldat entre 4 planches qu’un soldat en bonne santé et soutenu par les siens.

Aucune ONG ne nous imposera de ne pas soutenir nos enfants, et nous continuerons avec ou sans aide extérieur tant que nous le pourrons, quite à se faire accuser de meurtrier et de corruption !

La « Roulotte du Hayal » va rouler dans tout le pays si il le faut, car les soldats d’Israël sont les perles de ce peuple.

