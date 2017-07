La loi du « Grand Yerushalayim » a été introduite à la Knesset

La législation proposée pour « Le Grand Yerushalayim » a été placée à l’ordre du jour de la Knesset.

Le commanditaire du projet de loi, le ministre des Transports et des Investissements, Yisrael Katz, a déclaré que « l’ajout des villes du Grand Yerushalayim à Yerushalayim renforcera le statut de la ville en tant que capitale éternelle, unie et complète d’Israël, et enverra un message clair à quiconque essaie de saper la connexion du peuple juif à Yerushalayim, ou que Yerushalayim appartient au peuple juif « .

Le projet de loi ajouterait Gush Etzion, Efrat, Betar Illit, Givat Zeev et Maaleh Adumim , abritant environ 150 000 Israéliens, aux limites municipales de la capitale. Les villages arabes dans la région qui se trouvent en dehors de la barrière de séparation, avec environ 100 000 habitants, deviendraient une municipalité indépendante dans le Grand Yerushalayim.

Cela permettrait aux résidents de ces zones de voter dans les élections de Yerushalayim tout en conservant l’autonomie municipale et pouvoir encore voter aux élections locales.

