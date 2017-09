Loi antiterroriste | Pour Danièle Obono, député de la France Insoumise, les juifs ne sont pas moins violents que les islamistes

Melanchon a accusé la semaine dernière Juppé de nazi et a affirmé que la rue à libéré la France de l’Allemagne Nazi, mais cette fois ci, une députée de son partie, la France insoumise, Danièle Obono a décidé d’en rajouter une couche et de protester contre l’autorisation faite aux préfets de fermer administrativement des lieux de culte si ces derniers provoquent des actes de terrorisme en accusant les Juifs !

Dans la vidéo suivante, elle dit (sans le dire mais par un passage de la Thora Orale) que les Juifs ne sont pas moins violents que les autres (c’est à dire les islamistes musulmans) à l’Assemblée lors de l’examen du projet de loi antiterroriste :

» Il y a des idées extrêmement violentes dans les livres de n’importe quelle religion…Je cite : Maintenant, va les attaquer et voue-les moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et âne”, citant un verset du Livre du Prophète Samuel (Ancien testament qui n’est rien d’autre que la Thora Orale)

Remarquez que Obono, a choisit les Juifs, en parlant du passage de « Amalek », l’ennemi d’Israël qui a pour seul objectif de détruire Israel et son peuple. Pour rappel, Samuel est l’un des prophètes du peuple hébreu. Ce passage est tout simplement lié à la defense du peuple et son pays, mais en aucune cas, on ne verra des juifs tuer des gens aujourd’hui au nom de D…. Et pourtant cela se fait aujourd’hui et tous les jours dans le monde exclusivement par des islamistes qui tuent au nom de Allah et leur prophète Mahomet.

Il y a « des idées extrêmement violentes » dans « les livres de n’importe quelle religion » : @Deputee_Obono cite l’Ancien testament. #DirectAN pic.twitter.com/DqBDN1jq6S — LCP (@LCP) 26 septembre 2017

Tu as aimé cet article, alors n'hésite pas à liker notre Page et la faire partager à tes amis ! Toda Raba