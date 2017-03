La loi anti-circoncision divise les partis de la gauche en Norvège : « Attendre l’âge de 15 ans »

Une proposition visant à soutenir l’interdiction de la circoncision en Norvège qui se justifie par la cause de maltraitance des enfants divise la direction d’un parti de gauche en Norvège qui soutient l’approche des immigrants musulmans.

Le secrétaire socialiste du Parti de gauche, Kari Elisabeth Kaski, a soutenu un texte pour soutenir l’interdiction de la plate forme officielle du parti lors d’ une assemblée générale.

Le projet serait de proposer l’âge minimum de 15 ans pour une circoncision médicale des garçons. Les Juifs circoncisent habituellement leurs enfants à l’ âge de huit jours. Cette variante musulmane se produit généralement plus tard dans la vie , mais avant l’âge de 13 ans.

Les dirigeants du Parti Audun Lysbakken et Snorre Valen s’opposent à ce projet.

« Pour les Juifs norvégiens, cette interdiction serait difficile à traiter , » dit Lysbakken. « Du point de vue des minorités, cette proposition est profondément troublante et j’espère que ceux qui la promeuvent vont la reconsidérer ».

Le débat au sein du parti, qui a sept des 169 sièges au parlement, fait partie d’un plus grand dilemme face à des partis de gauche en Europe qui luttent souvent pour équilibrer leur engagement déclaré en faveur des droits des minorités.

Beaucoup de laïcs européens, gauche et droite extrême, envisagent la circoncision des mineurs, chez les musulmans et les juifs, comme une violation cruelle des droits des enfants. Un débat similaire se produit en Europe et dans le nord du continent sur le sujet de l’abattage rituel des animaux, dont les juifs et les musulmans ont besoin d’ effectuer la mort de l’animal chez des animaux conscients.

