L’obscurité à Gaza sera une lumière pour les habitants de Gaza – Par le Professeur Efraim Inbar

La direction du Hamas à Gaza, menace Israël d’ « une explosion » si Israël ne fournit pas de l’électricité au détriment du contribuable israélien.

Le chantage est, bien sûr, une partie du répertoire du Hamas. L’une des principales raisons pour lesquelles le Hamas a lancé des milliers de roquettes et envoyé des terroristes en Israël à travers les tunnels, lors de l’été 2014, ne fut pas afin de résoudre leur grave problème économique. Les terroristes du Hamas ont besoin d’électricité pour construire des tunnels et la production d’armes afin de combattre Israël.

Les voix en Israël et à l’étranger préconisent la « modération », ce qui signifie la « capitulation » et insister pour qu’Israël n’ait aucun intérêt à une escalade. Alors qu’Israël préfère naturellement le calme le long de ses frontières, cédant aux exigences du Hamas et leur donner une victoire qui ne conduira qu’à une plus grande demande. La fourniture d’électricité à Gaza en échange d’une promesse que le peuple de Gaza stoppent les tirs sur des civils israéliens ne diffère pas de verser de l’argent à sa mafia.

Il n’y a aucune raison stratégique ou morale pour laquelle Israël devrait fournir de l’électricité à Gaza.

Alors qu’Israël ne veut pas d’une escalade, il n’a aucune raison de les craindre. Israël est le côté le plus fort. De plus, l’essence de la guerre est une lutte pour infliger la douleur à l’adversaire afin de changer ses habitudes de comportement. La douleur a une valeur positive en soi qui affecte les courbes d’apprentissage des parties en conflit. Israël a utilisé la force pour enseigner aux Palestiniens que l’agression israélienne ne paie pas et que le soutien continu pour le Hamas peut être coûteux.

Un autre cycle de violence qui extrait un coût élevé pour le Hamas et le peuple de Gaza qui devrait se diriger vers un comportement plus pacifique. Certes, il est difficile d’influencer les processus d’apprentissage des grands groupes ; mais ce n’est pas quelque chose qui n’a pas de précédent. Par exemple, il a fallu beaucoup de souffrances dans la Première et la Seconde Guerre mondiale pour transformer l’Allemagne en une société moins militariste et moins belliqueuse. Bien que pas politiquement correct, trouver que la négociation pourrait aider à transformer les Palestiniens en voisins pacifiques à long terme.

Dans tous les cas, il est logique et stratégique d’alléger la situation du Hamas juste au moment où les pays arabes sunnites ont fait du Qatar (le parrain des Frères musulmans, dont le Hamas est une filiale) leur blocus économique et diplomatique. Par ailleurs, les États-Unis semblent soutenir les mesures prises par l’Arabie Saoudite et ses alliés. La même Autorité palestinienne (AP), qui a lancé la crise de l’électricité en refusant de continuer à payer l’alimentation de Gaza dans le cadre de la lutte de pouvoir interne palestinienne, n’est pas impressionné par les avertissements d’une catastrophe humanitaire imminente.

Le Hamas exploite les souffrances des habitants de Gaza pour avoir l’aide humanitaire et la sympathie pour leur cause. Mais les habitants de Gaza ne peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les conséquences des actions du Hamas. Malheureusement, le Hamas reste populaire à Gaza, et toutes les enquêtes montrent que les habitants de Gaza soutiennent la poursuite des violences contre Israël.

Bref, les habitants de Gaza ne sont pas bons voisins et ne méritent pas la sympathie d’Israël. Quelle justification morale peut forcer les Israéliens à aider des gens qui soutiennent une organisation qui a l’intention de les détruire ?

En outre, des plans pour remédier à la situation économique à Gaza -ou- en fournissant l’électricité et de l’eau ou en construisant un port- ne pourront qu’envoyer le mauvais signal. Ils disent que les Palestiniens et leurs dirigeants peuvent faire des erreurs graves, mais les étrangers avec de bonnes intentions vont les sauver. Ils enverront également un signal au Hamas qui pourrait bien continuer à tirer sur Israël. Pourquoi pas ? Si Israël débute une action militaire, en réponse les donateurs miséricordieux pourront réparer une fois de plus les dégâts.

Des milliards d’euros ont été transférés aux Palestiniens au cours des deux dernières décennies et ont été gaspillés par manque de justesse et par la corruption détournée. Comme beaucoup de pays du tiers monde, Gaza ne dispose pas de l’infrastructure juridique et institutionnelle nécessaire pour la distribution efficace de l’aide financière. La direction du Hamas, cependant, continue d’être enrichie par celle-ci. Les armes d’abord et toujours obtenir la part de l’aide étrangère envoyée aux pauvres. L’aide humanitaire à Gaza est également détournée pour construire de meilleures capacités militaires afin de se battre contre Israël.

Le gouvernement autoritaire du Hamas condamne les habitants de Gaza à la pauvreté continue, l’ignorance et la guerre prolongée avec Israël. Les Palestiniens, en particulier à Gaza ne sont pas éduqués à la paix ; mais le sacrifice et le martyre dans une guerre sainte contre l’Etat juif.

Israël n’a pas d’autre choix que de rejeter les demandes du Hamas, même si le refus déchaîne une vague de violence qui ajouterait à la souffrance de Gaza. Peut-être qu’un peu d’obscurité leur fera voir la lumière aux habitants de Gaza.

Source : Centre BESA pour Begin-Sadate d’Etudes Stratégiques

