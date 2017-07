L’objectif de Gabbay, le nouveau chef du parti travailliste : Faire tomber Netanyahou !

Lors d’une conférence de presse improvisée à l’extérieur de son domicile de Tel Aviv , ce mardi, le président du parti travailliste nouvellement élu, Avi Gabbay, a déclaré aux journalistes qu’il a vu sa victoire sur Amir Peretz dans les primaires du parti comme «un nouvel espoir pour Israël».

Je suis très content ce matin pour ce nouvel espoir. Je reçois des appels téléphoniques de tous les coins, pas seulement des membres du Parti travailliste. C’est aussi une journée d’espoir pour eux. « Gabbay faisait son vélo pour une promenade du matin – sans casque, ce qui est requis par la loi, ont signalé les journalistes.

Les sondages ont été clôturés à 9 heures lundi, et une demi-heure après, il est apparu que Gabbay avait gagné avec 16 080 votes , 52 pour cent du total, contre les 14.734 de son rival Amir Peretz.

« Pour tous ceux qui avaient des doutes sur le dynamisme de la démocratie israélienne, pour tous les ouvriers élogés, pour tous ceux qui ont perdu l’espoir du chengement – la victoire du lundi soir est leur réponse « , a déclaré Gabbay lors de son discours de victoire lundi.

L’espoir, bien sûr, est que jusqu’à présent apparemment imbattable, Binyamin Netanyahu pourrait être abaissé lors des élections à venir, et Gabbay a déclaré aux journalistes qu’il se préparait à faire exactement cela.

« Demain, nous allons commencer la campagne pour gagner le cœur des Israéliens qui aiment leur pays, qui le servent et s’inquiètent. Les Israéliens qui croient en notre chemin ont évité pendant des décennies de voter pour le parti travailliste. Nous allons les gagner. Nous irons de ville en ville, nous allons détruire notre cuir de chaussure et les convaincre « , a déclaré Gabbay.

Dans les commentaires lundi soir, Gabbay a déclaré à Netanyahu : «nous sommes fatigués du leadership qui ne nous considère pas comme une priorité. Il est temps pour le leadership de placer le citoyen et l’être humain au centre de ses préoccupations, qu’il fonctionne pour le public et qu’il ait des ambitions au-delà d’être réélu. Nous avons besoin de leadership qui concerne non seulement Amona, mais avec Dimona « , a-t-il ajouté.

