En Inde, la consommation trop abaondante de litchi cause la mort d’une centaine d’enfants chaque année

Les scientifiques en Inde expliquent au terme d’une longue étude qu’ils ont trouvé des preuves que le fruit litchi a causé une grave maladie chez des enfants dans l’est de l’Inde, et en a déjà tués plus d’une centaine.

Selon l’étude, ces enfants de foyers pauvres qui se nourrissent principalement pendant la récolte des litchis, ont ainsi ingéré en grande quantité une toxine qui peut être très dangereuse.

Pendant des années, et toujours dans la même période, des enfants dans l’Est de l’Inde sont atteints d’une mystérieuse maladie depuis une vingtaine d’années, qui a coûté chaque année la vie de plus d’une centaine d’entre eux. Cette semaine, les chercheurs ont rapporté que la raison de ce « tueur silencieux » a surpris les résidents.

Les rapports initiaux sur la maladie mystérieuse sont arrivés en 1995, quand la plupart des victimes étaient des enfants de familles pauvres. Les chercheurs suggèrent que la consommation de litchi, un fruit tropical commun dans l’Est de l’Inde qui se développe seulement durant une certaine période de l’année, a causé cette maladie aux enfants durant la même période.

Selon les études, une toxine trouvée dans le litchi a été incorporée dans leur estomac vide pour les familles les plus pauvres, ce qui a provoqué des lésions cérébrales et finalement la mort. Les scientifiques américains et indiens ont lié leurs efforts dans cette recherche.

Malgré les recherches, les scientifiques sont prompts à rassurer et prévenir la panique qui affectera les agriculteurs et producteurs de litchis. Selon les chercheurs, il faut limiter les quantités de fruits chez les enfants et manger une nourriture supplémentaire, exempte de fruits.