L’israélien Oren Sadiv va mettre fin au carnage des poussins mâles grâce à son invention

Selon le site Nocamel, Israel a trouvé un moyen d’éviter la souffrance des poussins mâles tués dans de atroces souffrances dans le monde car ils ne sont pas « intéressants économiquement ».

Pas moins de 9 milliards de poussins sont envoyés dans des broyeurs ou étouffés vivants car ce sont des mâles. Les organisations de défense pour les animaux ont alerté par des vidéos prises discrètement dans de nombreux poulaillers industriels.

Une nouvelle start-up israélienne qui se nomme Novatrans Group a réussi à détecter le futur sex de la volaille permettant d’éviter ce type de saccage sans nom.

Il y a plusieurs raisons pour laquelle ces poussins sont tués :

– Le poussin mâle ne pond pas d’ œuf

– Le poussin mâle possède moins de viande (beaucoup moins rentable)

– Le prix de l’abattage est estimé à plus de 500 millions de dollars par an.

Cette nouvelle découverte de Novatrans Group a développé un capteur qui sonde le gaz qui s’échappe de la coquille et qui possède une signature particulière en fonction du genre de l’animal et donc permet de détruire l’œuf ou le sélectionner à la vente avant son éclosion et éviter la souffrance de l’animal.

Ce dispositif doit arriver fin 2017 aux Etats-Unis.

Un grand merci au fondateur de Novatrans Group, Oren Sadiv, le CEO est Ran Eisenberg.