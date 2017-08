L’Israélien Ezri Tubi : ‘L’Europe est anéantie, rien ne la sauvera’

Une vidéo téléchargée l’année dernière sur un compte YouTube d’un groupe chrétien européen révèle la profondeur de la folie en Europe autour de la sexualité.

Titre de la vidéo: ‘L’Europe est terminée, rien ne la sauvera’.

Ezri Tubi, porte-parole de la localité israélienne de Yitzhar a téléchargé une version abrégée de la vidéo sur Facebook avec des titres hébraïques.

La vidéo présente les parents et les écoles en Europe qui enseignent aux garçons à porter des vêtements pour filles et à prendre diverses mesures pour créer une confusion sexuelle chez les enfants.

La situation en Israël est-elle meilleure?

Dans le passé, nous avons découvert que les jardins d’enfants à Herzliya coopèrent avec une association gay, et obligent les enfants à ne pas utiliser le terme «père et mère» et distribuent des pages de dessins conçus pour créer une confusion sexuelle dés la petite enfance.

Le site des Forces de défense israéliennes met aussi en évidence les homosexuels et les personnes qui ont subi une chirurgie de réaffectation sexuelle, et l’État accorde une attention particulière aux homosexuels, et l’ensemble du pays traite le problème chaque fois qu’il y a un «défilé de la Gay Pride» dans l’une des villes.

La création de la confusion sexuelle, avec le féminisme radical et le renversement de l’autorité parentale, sont des éléments essentiels de la guerre «néo-marxiste» contre la société occidentale. Cependant, la plupart du public subi un lavage du cerveau quand on tente de leur dire que la vérité contre de telles manifestations sont le «chauvinisme», ou «l’homophobie», etc.