L’islamiste inculte Tariq Ramadan apres l’attentat contre la famille juive d’Halamish : « Israel provoque les palestiniens à tuer des civils »

Le prédicateur islamiste et inculte Tariq Ramadan s’est exprimé sur sa page Facebook peu de temps après l’attentat palestinien contre une famille juive à Halamish, tuant un père, et ses deux enfants sur leur table de Shabath devant une dizaine de personnes laissant une maison dans un bain de sang.

L’islamologue antisioniste Tariq Ramadan a justifié cette grave attaque en affirmant que c’est Israël qui a provoqué ce genre de scène en Israël selon les « Cinq rituels israéliens » :

« D’abord, vous isolez la population dans un camp de concentration à ciel ouvert; deuxièmement, vous les affamez; troisièmement, vous coupez l’électricité jusqu’à 23h par jour; quatrièmement, vous les provoquez pour les pousser à réagir par fierté et parfois avec violence; enfin, cinquièmement, vous expliquez au monde que vous êtes victime de terroristes et que vous devez vous défendre en tuant des centaines de civils. Et le monde silencieux et complice est d’accord, et parmi eux tous les gouvernements arabes … ces soi-disant amis des Palestiniens », a-t-il déclaré sur Facebook.

Et si nous reprenions de 5 rituels de cet inculte personnage dont le mensonges ne cesseront jamais :

1 – » vous isolez la population dans un camp de concentration à ciel ouvert » : faux , la Judée Samarie n’est pas une prison, puisque les palestiniens viennent travailler chez les Juifs comme ce fut le cas pour Sodastream qui aujourd’hui a du se loger dans le Neguev à cause de BDS en enlevant les emplois à des centaines de palestiniens, la seule prison à ciel ouvert se trouve à Gaza, gouvernée par le Hamas ou en Syrie ou au Liban, ou les palestiniens sont tués et n’ont pas les mêmes droits que les autres citoyens.

2 – « deuxièmement, vous les affamez », les palestiniens sont l’un des peuples les plus aidés par le monde et les dons sont souvent détournés par leurs dirigeants comme ce fut le cas pour Arafat et de nombreux dirigeants actuels sous Autorité palestinienne qui vivent dans des villas et palais laissant les autres mourir à petit feu en les payant 10 % des salaires israéliens.

3- troisièmement, vous coupez l’électricité jusqu’à 23h par jour;, encore faux, les palestiniens de Judée Samarie n’ont pas de coupure d’électricité, et ont même récemment conclu un nouveau contrat d’énergie avec Israel, une premiere entre le gouvernement israélien et l’Autorité Palestinienne. Concernant les palestiniens de Gaza, ce n’est pas Israël qui a coupé l’électricité mais le Fatah qui a cessé de payer l’électricité à Gaza car il suppose que le Hamas a détourné l’argent pour les tunnels et autres sans en faire profiter son peuple. Le Fatah a aussi interdit les malades de Gaza de se soigner en Israël et a stoppé le transfert des produits anesthésiant dans les hôpitaux de Gaza pour ne pas qu’ils puissent effectuer des chirurgies. Tarik, l’inculte devrait demander aux malades syriens ce que font les israéliens, pour les aider tant dans les soins, que les besoins de tous les jours…Ce que ne fera pas Assad, le Hezbollah, ou l’Iran …

4- « quatrièmement, vous les provoquez pour les pousser à réagir par fierté et parfois avec violence; » : Encore faux, la notion de mourir pour Allah et en martyr vient bien des islamistes et pas des Juifs dont la vie est considéré comme une chance dont chaque être humain doit respecter, raison pour laquelle le Hamas détient les corps des soldats de Tsahal car il sait que le respect pour la vie chez les juifs est une bonne monnaie d’échange, pour eux. Les Juifs ne meurent pas pour des vierges ou autres imbécillités …ceux qui poussent les palestiniens à tuer sont les prédicateurs des moquées qui leur demandent de mourir en martyrs et ensuite se faire payer pour ces actes terroristes comme le fait l’AP aux familles des terroristes !

5- « cinquièmement, vous expliquez au monde que vous êtes victime de terroristes et que vous devez vous défendre en tuant des centaines de civils. » : Israël n’envoie pas de roquettes, sur Gaza ou en Judée Samarie contrairement au Hamas, de plus les israéliens ne rentrent pas dans les maisons des palestiniens et les torturent avec des couteaux et autres, ce sont les islamistes qui sont violents comme il est écrit dans la Bible, que Ishmael est un « sauvage homme » …la violence est leur identité. Et lemonde aujourd’hui en prend concsience, car tous les attentats en France, en Angleterre, aux Etats Unis, en Belgique, ne sont pas par des israéliens, mais des islamistes.

Tarik Ramadan est connu pour ses mensonges en tout genre comme le cas des tortures des palestiniens par les israéliens, ou il avait posté une photo qui était en fait celle de chinois…ou ses manipulations sur les gens lors du Ramadan …L’inculture dans toute sa grandeur.

Pour rappel, le terroriste palestinien s’est infiltré dans une maison de Halamish vers 21h30 ce vendredi soir. Omar el-Abed a tué un homme de 70 ans, ainsi que son fils et sa fille, tous deux la trentaine. Sa femme âgée de 68 ans, a été sérieusement blessée.