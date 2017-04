Liron Kharadi, 17 ans, résident de Or Akiva s’est noyé dans le lac du Kinneret depuis six jours et a été retrouvé hier soir, il été enterré il y a peu de temps. ( Photo du milieu)

Lors des funérailles, le maire de Or Akiva, Yaakov Edri et beaucoup de ses camarades d’école étaient présents. Pour la famille, la douleur est encore très grande.

Que sa mémoire soit bénie.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes