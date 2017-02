L’Irlande refuse la présence de l’ambassadeur d’Israël à un conférence: « Pour eux, nous sommes comme l’occupant britannique »

Zeev Boker, ambassadeur d’Israël en Irlande, a été interviewé aujourd’hui (jeudi) à la radio de l’armée où il a révélé qu’il n’a pas été autorisé à parler au Trinity College dans le pays, suite aux protestations de l’organisation BDS et de plusieurs étudiants.

L’événement a suscité une grande colère au sein du ministère des Affaires étrangères, qui a envoyé un message. Même en Irlande, un pays qui est considéré comme pro-palestinien, a été dénoncé cette censure. Finalement, l’ambassadeur était absent du forum où ont été invités 10 ambassadeurs du monde entier.

« Vous devez vous rappeler que l’Irlande est un pays qui ne cache pas ses opinions très critiques envers Israël. L’opinion publique est ainsi depuis des décennies et nous sommes pour eux assimilés à l’occupant britannique et irlandaise. Il n’y a pas de doute qu’il y a cette opposition, l’Irlande est le pays qui critique le plus Israël. Nous faisons beaucoup de choses sous le radar des médias ».

« L’incident est survenu au Trinity College, ce n’est pas une grande victoire pour notre diplomatie », a-t-il souligné. « Nous allons essayer de faire de cette crise une opportunité » a déclaré l’ambassadeur.

« Nous devons nous pencher sur la réponse déterminée du président de l’université à l’incident… Il est important que la police prenne des mesures pour que de tels évènements ne se reproduisent pas. Ces choses peuvent être changées et c’est une occasion pour nous tous. Il y a des lignes rouges que nous ne pouvons pas laisser franchir ».