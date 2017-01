L’Iran, la Syrie, condamnée à payer près de 200 millions de $ pour avoir tué le bébé israélien, Chaya Zissel Braun

Un tribunal américain a ordonné aux gouvernements de l’ Iran et de la Syrie à payer près de 200 millions de $ à la famille d’un enfant israélien tué par un terroriste du Hamas dans une attaque des véhicules en 2014 à Jérusalem.

Le tribunal de district des États – Unis à Washington, a jugé mardi que Téhéran et Damas étaient susceptibles de fournir une compensation pour les dommages d’un montant de 178,5 millions de $ en raison de leur soutien financier à l’organisation terroriste palestinienne du Hamas.

L’ONG israélienne Shurat HaDin a représenté la famille de la double nationalité israélo-américaine Chaya Zissel Braun, ZL un bébé de trois mois qui a été tué lors d’une attaque terroriste par le terroriste palestinien Abdel Rahman Shaludi.

Il a percuté son véhicule dans une foule de gens à un arret de Tramway, dans la capitale. Les responsables israéliens ont identifié l’auteur comme un terroriste condamné qui avait déjà purgé une peine de prison et avait des liens avec le Hamas.

En raison de la double nationalité du nourrisson , ses parents et grands – parents ont déposé l’affaire devant le tribunal des États – Unis. L’affaire a été gagné après le jugement par défaut où au moins un défendeur a omis de comparaître devant le tribunal.

« Les régimes criminels à Téhéran et Damas sont les plus grands sponsors étatiques du terrorisme dans le monde», a déclaré Shurat HaDin, l’ avocat Nitsana Darshan-Leitner. « Ce jugement envoie un message clair qu’il y a un prix très lourd à payer pour le financement du terrorisme et répandre le sang innocent dans les rues de Jérusalem. »

» Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille du bébé, qui est aussi un citoyen américain, qui a été tué dans ce attentat ignoble, et d’ étendre nos prières pour un rétablissement complet aux personnes blessées », a déclaré la porte – parole du département d’ Etat, Jen Psaki à l’époque. » Nous exhortons toutes les parties à maintenir le calme et éviter l’ escalade des tensions à la suite de cet incident. »

Au cours de l’attaque, l’enfant a été éjecté de sa poussette en avant et a tapé la tête la première sur le trottoir. Elle a été évacué vers un hôpital voisin, mais a succombé à ses plaies peu après. Sept autres personnes ont été blessées dans l’attaque.

Alors que le Hamas a salué l’attaque, des centaines de personnes ont assisté à l’enterrement de l’enfant , y compris le président Reuven Rivlin et le maire de Jérusalem Nir Barkat.

