L’Iran dévoile une nouvelle usine de missiles balistiques sous terre

Le Corps des gardiens de la révolution a révélé que l’Iran a construit une troisième installation souterraine pour la fabrication de missiles balistiques, en dépit de la pression des États-Unis d’arrêter cette production militaire iranienne.

Le commandant de la division aérospatiale des Gardiens de la Révolution, Amirali Hayizadeh, a déclaré lors d’une cérémonie dans la ville sud-ouest de Dezfoul , la présence de cette usine, jusque-là inconnue, « elle a été inaugurée au cours des dernières années. »

Hayizadeh, cité par les médias officiels, a déclaré que le « pouvoir réel » de l’industrie des missiles de l’Iran a conduit « les ennemis du pays » à s’opposer aux connaissances techniques de Téhéran.

À cet égard, il a noté que « tout le matériel de base » pour faire des missiles est conçu localement « par des experts iraniens ».

« Il est naturel que les Etats-Unis et Israël soient inquiets et nerveux au sujet de notre production et tests de missiles (…), parce qu’ils veulent toujours que la nation iranienne soit dans une position de faiblesse », se plaint le commandant.

La première usine de missiles souterraine a été publié en Octobre 2015, alors qu’en Janvier 2016 la télévision d’Etat a montré des images exclusives d’un tunnel rempli de missiles balistiques.

Il y a une semaine, le gouvernement américain a annoncé une nouvelle série de sanctions contre l’Iran et une de leur société basée en Chine pour leur implication dans le programme de missiles de Téhéran.

En représailles, les autorités iraniennes ont imposé des sanctions à neuf entités et individus aux États-Unis, comme ils l’ont fait en Janvier dernier contre une mesure similaire à Washington.

La tension entre Téhéran et Washington, a été aggravée après le test par l’Iran en Janvier d’un missile balistique.

