L’Iran en colère suite à la réaction de Trump aux attaques terroristes :  » Il faut s’attendre aux attaques quand on soutient le terrorisme »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré jeudi que la réaction du président américain Donald Trump aux attaques mortelles du groupe d’État islamique à Téhéran était « répugnante ».

« La declaration répandue de la WH (Maison Blanche) … alors que les Iraniens luttent contre le terrorisme et soutenu par les clients américains », a déclaré Zarif.

Il répondait à=au commentaire de Trump affirmant que « les États qui parrainent le terrorisme risquent d’être victime du mal qu’ils favorisent. »

Treize personnes ont été tuées et plus de 40 blessés dans les attaques contre le complexe du parlement de Téhéran et le sanctuaire du chef révolutionnaire Ayatollah Ruhollah Khomeini, le premier réclamé par IS en Iran.

Trump a longtemps accusé l’Iran de soutenir le terrorisme et a menacé de déchirer un accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.

Même si Washington a exprimé ses condoléances mercredi, le Sénat américain a adopté une loi qui imposerait de nouvelles sanctions à l’Iran, en partie pour ce que le projet de loi décrit comme «le soutien du régime iranien aux actes de terrorisme international».

Les responsables iraniens de la sécurité affirment que c’est leur rival régional, l’Arabie Saoudite – un proche allié américain – qui est responsable du financement et de la propagation de l’extrémisme qui sous-tend IS.

Les gardes révolutionnaires iraniens ont accusé Riyad et Washington d’être « impliqués » dans les attaques de mercredi et ont juré de se venger.

Les commentaires de Trump ont également suscité des critiques des Iraniens sur les médias sociaux, et ont rappelé les offres de soutien de leur gouvernement et les vigiles aux chandelles organisées en Iran après les attentats du 11 septembre 2001.

